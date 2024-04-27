Алаев: «Ни «Сочи», ни «Балтика», ни другие клубы не обращались в РПЛ с предложением о расширении»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что клубы не обращались с предложением о расширении лиги.

— Ни «Сочи», ни «Балтика» не обращались в лигу с предложением о расширении лиги?

— Нет. Ни эти клубы, ни другие из числа тех, кто ведет бескомпромиссную борьбу за право остаться в РПЛ, не обращались в лигу по этому вопросу, — сказал Алаев «РБ Спорт».

«Балтика» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» набрал 19 очков и располагается на последней 16-й строчке.