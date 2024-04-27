«Думаю, я создан для плей-офф». 21-летний тафгай стал звездой игрового дня и забил больше Овечкина

Мэтт Ремпе стал находкой для «Рейнджерс».

Мэтт Ремпе — главная звезда «Рейнджерс» в этом сезоне наряду с Артемием Панариным. Залетел в основной состав он ближе к концу регулярки, но уже с первых матчей начал выдавать шоу, набрав в первых пяти играх 32 минуты штрафа. В лиге стали активно обсуждать появление нового тафгая. К старым лицам вроде Райана Ривза и Тома Уилсона все привыкли, а тут — новичок.

«Похоже, он очень приятный и скромный парень, но он будет угрозой для всех в этой лиге», — сказал внезапно Ривз про Ремпе после драки.

В этом плей-офф Мэтт уже отличился голом. Он вообще забросил первую шайбу в этой серии. Шутки шутками, но в этом плей-офф у Ремпе пока больше голов, чем у Овечкина и Пачиоретти вместе взятых. С самомнением у Ремпе также все в порядке.

«Я знаю, на что способен. Думаю, что я создан для плей-офф. Я очень доволен тем, как все прошло», — заявил Ремпе после первой игры.

Сегодня Мэтт, хоть и не стал автором гола, но точно попал во все хайлайты. В концовке первого периода Ремпе приложил защитника «Кэпиталз» Ван Римсдайка. Да так, что вывел его из игры. Помимо Ван Римсдайка, у «Вашингтона» и так четверо защитников не могут играть по разным причинам.

В этом эпизоде арбитры выписали Ремпе две минуты штрафа за блокировку. И не сказать, что 21-летний форвард шел убивать защитника «Вашингтона». Скорее, свое сыграла разница в габаритах. Большинство американских журналистов вообще сошлись на том, что силовой прием был выполнен чисто. Вероятно, на решение судей повлиял послужной список форварда. Такое работает везде: и в НХЛ, и в КХЛ, и даже вне хоккея. С этим Ремпе просто придется свыкнуться.

Однако другое мнение у защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.

«Мне надоело терять защитников из-за «чистых силовых ударов»... расстраивает, что парни могут получить травму, и это все в пределах правил», — сказал он после игры.

Во втором периоде форварду побежал мстить Том Уилсон. Но если в регулярном чемпионате Ремпе не испугался биться с Ривзом, за что получил от него респект, то тут поединка он решил избежать. Но Уилсона Мэтт явно зажег. Форвард «Кэпиталз» весь период искал, на ком можно выпустить пар, а не момент для гола.

Тем временем, в серии уже 3-0 в пользу «Рейнджерс». Кажется, Ремпе делает все правильно.