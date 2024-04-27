«Думаю, я создан для плей-офф». 21-летний тафгай стал звездой игрового дня и забил больше Овечкина
Мэтт Ремпе — главная звезда «Рейнджерс» в этом сезоне наряду с Артемием Панариным. Залетел в основной состав он ближе к концу регулярки, но уже с первых матчей начал выдавать шоу, набрав в первых пяти играх 32 минуты штрафа. В лиге стали активно обсуждать появление нового тафгая. К старым лицам вроде Райана Ривза и Тома Уилсона все привыкли, а тут — новичок.
«Похоже, он очень приятный и скромный парень, но он будет угрозой для всех в этой лиге», — сказал внезапно Ривз про Ремпе после драки.
В этом плей-офф Мэтт уже отличился голом. Он вообще забросил первую шайбу в этой серии. Шутки шутками, но в этом плей-офф у Ремпе пока больше голов, чем у Овечкина и Пачиоретти вместе взятых. С самомнением у Ремпе также все в порядке.
«Я знаю, на что способен. Думаю, что я создан для плей-офф. Я очень доволен тем, как все прошло», — заявил Ремпе после первой игры.
Сегодня Мэтт, хоть и не стал автором гола, но точно попал во все хайлайты. В концовке первого периода Ремпе приложил защитника «Кэпиталз» Ван Римсдайка. Да так, что вывел его из игры. Помимо Ван Римсдайка, у «Вашингтона» и так четверо защитников не могут играть по разным причинам.
В этом эпизоде арбитры выписали Ремпе две минуты штрафа за блокировку. И не сказать, что 21-летний форвард шел убивать защитника «Вашингтона». Скорее, свое сыграла разница в габаритах. Большинство американских журналистов вообще сошлись на том, что силовой прием был выполнен чисто. Вероятно, на решение судей повлиял послужной список форварда. Такое работает везде: и в НХЛ, и в КХЛ, и даже вне хоккея. С этим Ремпе просто придется свыкнуться.
Однако другое мнение у защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.
«Мне надоело терять защитников из-за «чистых силовых ударов»... расстраивает, что парни могут получить травму, и это все в пределах правил», — сказал он после игры.
Во втором периоде форварду побежал мстить Том Уилсон. Но если в регулярном чемпионате Ремпе не испугался биться с Ривзом, за что получил от него респект, то тут поединка он решил избежать. Но Уилсона Мэтт явно зажег. Форвард «Кэпиталз» весь период искал, на ком можно выпустить пар, а не момент для гола.
Тем временем, в серии уже 3-0 в пользу «Рейнджерс». Кажется, Ремпе делает все правильно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|2 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 2
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
|3 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 0
|3 - 0
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|1 : 3
|27.04
|02:30
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 2
|27.04
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 2
|27.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|1 : 6
|27.04
|21:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -