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«Шеффилд» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» и досрочно вылетел из АПЛ

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Анел Ахмедходжич.
Фото Global Look Press

«Ньюкасл» на своем поле крупно победил «Шеффилд» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 5:1.

У хозяев голы забили Александр Исак, оформивший дубль, Бруну Гимарайнс и Каллум Уилсон. Еще один забитый мяч был записан на игрока соперников Бена Осборна. За гостей отличился Анел Ахмедходжич.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Шеффилд» идет 20-м (16). Команда Криса Уайлдера досрочно вылетела из АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
5:1
Шеффилд Юнайтед

В параллельной встрече «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:1.

Автором забитого мяча у хозяев стал Родригу Мунис, а у гостей — Джеффри Шлупп.

«Фулхэм» остался на 13-й строчке в таблице, имея в своем активе 43 набранных очка. «Кристал Пэлас» расположился на 14-м месте (40).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:1
Кристал Пэлас

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
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28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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 12
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Динамо

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И К Ж
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