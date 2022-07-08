Агент Фомина заявил, что тема перехода полузащитника в АПЛ закрыта на несколько лет

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал будущее своего клиента.

«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее — не благодаря, а вопреки. Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Зимой 2022 года сообщалось, что Фомин может перейти в английский «Кристал Пэлас». Также были слухи об интересе к 25-летнему игроку со стороны немецкого «Фрайбурга».

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.

В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевые передачи.