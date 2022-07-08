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Сегодня, 15:39

Агент Фомина заявил, что тема перехода полузащитника в АПЛ закрыта на несколько лет

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал будущее своего клиента.

«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее — не благодаря, а вопреки. Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Зимой 2022 года сообщалось, что Фомин может перейти в английский «Кристал Пэлас». Также были слухи об интересе к 25-летнему игроку со стороны немецкого «Фрайбурга».

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.

В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевые передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749527-predstavitel-fomina-tema-s-apl-zakryta-na-neskolko-let.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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