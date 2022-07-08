Агент Фомина заявил, что тема перехода полузащитника в АПЛ закрыта на несколько лет
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал будущее своего клиента.
«Полагаю, что в сложившейся в мире ситуации трансферы из России в Европу в это окно практически исключены. Если что-то и случится, то это будет нечто из ряда вон выходящее — не благодаря, а вопреки. Тема Фомина и Англии? Думаю, на ближайшие несколько лет она закрыта», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».
Зимой 2022 года сообщалось, что Фомин может перейти в английский «Кристал Пэлас». Также были слухи об интересе к 25-летнему игроку со стороны немецкого «Фрайбурга».
Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.
В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевые передачи.
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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