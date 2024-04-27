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Алаев — о лимите на легионеров в РПЛ: «Надо оставить все, как есть»

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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем формате лимита на легионеров в чемпионате России.

— Два года прошло с момента начала действия нынешнего лимита в РПЛ. Ваше отношение — надо ли что-то менять, потому что сейчас есть возможность это сделать?
— На мой взгляд, надо оставить все, как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.

— А по поводу ФНЛ, — вы вовлечены в эту историю как руководитель профильного комитета в РФС?
— Не вовлечен пока. Изменение лимита там — довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости. А по второй лиге однозначная позиция — не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более, есть система юношеских и молодежных лиг, — сказал Алаев «РБ Спорт».

На данный момент команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. При этом легионерами не считаются граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
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5
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 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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