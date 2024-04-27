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Шалимов: «Очень тяжелая ситуация у «Урала», но все в руках команды»

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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение екатеринбургского клуба от «Ростова» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Гол «Ростова» показался мне наигранным, отработанным. В концовке, после 70-й минуте, у «Урала» было несколько хороших моментов — Каштанов мог забить 2-3 мяча, но ни одного шанса не реализовал. Очень тяжелая ситуация у «Урала», к Каштанову предъявляются претензии через прессу. Но, но мой взгляд, все по-прежнему в руках у «Урала» — есть 3 игры за 6 очков, надо побеждать», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

29 апреля команда Виктора Гончаренко проведет выездную встречу с «Рубином».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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