Шалимов: «Очень тяжелая ситуация у «Урала», но все в руках команды»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение екатеринбургского клуба от «Ростова» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Гол «Ростова» показался мне наигранным, отработанным. В концовке, после 70-й минуте, у «Урала» было несколько хороших моментов — Каштанов мог забить 2-3 мяча, но ни одного шанса не реализовал. Очень тяжелая ситуация у «Урала», к Каштанову предъявляются претензии через прессу. Но, но мой взгляд, все по-прежнему в руках у «Урала» — есть 3 игры за 6 очков, надо побеждать», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент «Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

29 апреля команда Виктора Гончаренко проведет выездную встречу с «Рубином».