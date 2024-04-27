ЦСКА победил «Енисей» в трех матчах и вышел в полуфинал плей-офф
ЦСКА на выезде победил «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 89:82.
Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 26 очков.
Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф.
Единая лига ВТБ
1/4 финала. Третий матч
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 82:89 (17:21, 18:26, 21:16, 26:26)
Е: Ратэн-Мэйс (26), Мартин (22)
Ц: Уэйр (22), Жан-Шарль (14), Антонов (14)
27 апреля. Красноярск. «Арена-Север».
Счет в серии: 0-3
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