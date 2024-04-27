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ЦСКА победил «Енисей» в трех матчах и вышел в полуфинал плей-офф

Руслан Минаев
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«Енисей» — ЦСКА.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА на выезде победил «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 89:82.

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 26 очков.

Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Третий матч

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 82:89 (17:21, 18:26, 21:16, 26:26)

Е: Ратэн-Мэйс (26), Мартин (22)

Ц: Уэйр (22), Жан-Шарль (14), Антонов (14)

27 апреля. Красноярск. «Арена-Север».

Счет в серии: 0-3

БК Енисей
БК ЦСКА
2
5
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