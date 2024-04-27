Бушманов: Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен получиться обоюдоострым»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Надеюсь, он будет более зрелищным, чем ЦСКА — «Спартак». «Спартаку» нужно выигрывать, чтобы зацепиться за тройку. «Локомотив» играет в атакующий футбол. Матч должен получиться обоюдоострым», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).