Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»

Теперь он может сменить Черчесова .

В четверг «СЭ» сообщил, что Российский футбольный союз рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на вакантный пост главного тренера сборной России.

Бердыев мог встать у руля национальной команды еще в августе 2016 года, но тогда Виталий Мутко назначил Станислава Черчесова.

«У Хиддинка был другой состав. И давайте поблагодарим хорватов»

После провала сборной России на Евро-2016 Леонид Слуцкий покинул свой пост. РФС начал консультации с возможными кандидатами. Прежде всего речь шла о Станиславе Черчесове, который 1 июня ушел из «Легии», и наставнике «Ростова» Курбане Бердыеве.

В июле дончанам предстояло сыграть с «Андерлехтом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, что, безусловно, осложняло переговоры РФС с Бердыевым. На совмещение постов, естественно, никто не готов был пойти.

Впрочем, вскоре появилась информация, что Бердыев станет «свободным агентом». У него возникли серьезные разногласия со спонсором желто-синих Иваном Саввиди по поводу видения будущего «Ростова». Кроме того, тренера не устраивал тот факт, что клуб не сдержал данных в межсезонье обещаний. Продолжали копиться долги перед игроками, не решался вопрос с продлением контрактов ряда футболистов (в частности, лидеров — форварда Дмитрия Полоза и защитника Сесара Наваса) и, соответственно, их заявкой как на чемпионат страны, так и на третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

21 июля состоялось заседание технического комитета РФС.

— В списке кандидатов на пост главного тренера сборной фигурируют следующие имена: Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Сергей Семак, Александр Бородюк, — рассказал журналистам глава техкома Никита Симонян. — Виталий Мутко озвучил дату, когда назовут нового главного тренера сборной, — 30 июля. Прерогатива назначения тренера — за президентом РФС.

— Почему все-таки приняли решение назначить отечественного специалиста?

— А президентом России должен быть иностранец? У нас может быть свое мнение? Да, Хиддинк добился успехов, но он имел и другой состав, и, наверное, надо поблагодарить хорватов, которые обыграли англичан на их поле. Иначе мы не попали бы в финальную стадию чемпионата Европы. Поэтому считаем, что наш тренер должен разговаривать на русском языке, а не через переводчика доносить свои мысли до футболистов. Пресса и в адрес Фабио Капелло столько вылила грязи в свое время. Мы прислушались к вашему мнению. Хватит иностранцев.

Виталий Мутко добавил, что уже поговорил с Черчесовым и Бердыевым и теперь собирается встретиться с Бородюком. (Фамилию Семака он не назвал.)

«Саввиди? Этого человека для меня больше не существует»

Тем временем «Ростов» прошел «Андерлехт» (2:2, 2:0). Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов желто-синим оставалось еще взять верх в противостоянии с «Аяксом». Однако Бердыев официально подтвердил информацию «СЭ» о том, что он больше не будет тренировать дончан.

— Почему вы ушли именно сейчас, до встреч с «Аяксом», едва ли не главных в истории донского клуба? — спросили тогда Курбана Бекиевича.

— Дело в том, что решение принято еще до старта чемпионата, о чем и было проинформировано руководство «Ростова».

— Что стало главной причиной?

— Это известно болельщикам и журналистам.

— То есть решение вы приняли еще до матчей с «Андерлехтом»?

— Да. Но пришли к выводу, что не нужно объявлять об этом до встречи с бельгийцами и нервировать коллектив, лишать его тонуса, — мысли у ребят должны быть только об игре.

— Правда ли, что отношения с Иваном Саввиди, главным спонсором клуба и де-факто его руководителем, не сложились и он вмешивался в вашу работу?

— После последней встречи с ним этого человека для меня не существует.

— Что планируете делать в ближайшее время?

— Отвечу коротко — время покажет.

«Прагматизм Бердыева поможет «Спартаку» стать чемпионом»

Итак, у Бердыева теперь были развязаны руки для успешных переговоров с РФС. При этом появился и другой заманчивый вариант.

5 августа «Спартак» уволил Дмитрия Аленичева после поражения от кипрского АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и проявил предметный интерес к теперь уже бывшему тренеру «Ростова».

«Я сделал Бердыеву предложение в сборную страны, — заявил тогда Мутко. — Слышал, что ему сделал предложение и «Спартак». Теперь Курбану Бекиевичу надо будет выбрать».

Бердыев, похоже, решил продолжить клубную карьеру.

10 августа «СЭ» сообщил, что он с большой долей вероятности возглавит красно-белых: тренер и москвичи уже приступили к обсуждению деталей будущего сотрудничества, в том числе и оперативных планов на концовку летнего трансферного окна. Подпись под контрактом со «Спартаком», составленным по схеме «2+1» и с зарплатой в размере 3,5 миллиона евро в год, 63-летний специалист должен был поставить до 15 августа. Вслед за Бердыевым в столицу должны были перебраться нападающий Сердар Азмун и хавбек Кристиан Нобоа.

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев так в те дни прокомментировал «СЭ» возможное назначение Бердыева.

— С огромным уважением отношусь к этому специалисту, хотя мы с ним и не знакомы. Он всем все доказал своей работой. Буду рад, если он придет в «Спартак». Считаю, в этом году у моей команды, как никогда в последнее время, есть шанс побороться за золото.

— Почему?

— А соперники-то нынче уже не те — ЦСКА, к примеру. «Зенит»? Все думали, что там Кокорин будет играть первую скрипку, а он, оказывается, играл в другом месте... На него надежды нет. Так что с Бердыевым «Спартак» в этом сезоне уже может выстрелить и добраться до золотых медалей. Это просто необходимо еще и потому, что в последнее время мы потеряли 30 процентов наших болельщиков. Их обязательно нужно вернуть на трибуны. Игрой!

— И все-таки некоторые из них уверены, что Бердыев по стилю не подходит команде.

— А я считаю, что именно того прагматизма, который несет Бердыев, и не хватает «Спартаку» в последние годы для золотых медалей. Наверное, это именно то, что нужно: необходима правильная во всех смыслах игра, которую отлично ставит Курбан Бекиевич.

«ФК «Спартак» не будет принимать участие в кампании Бердыева по выбиванию денег»

В свою очередь, Мутко 10 августа объявил, что новым главным тренером сборной России назначен Черчесов.

— Почему не удалось договориться с Бердыевым? — спросили Виталия Леонтьевича на пресс-конференции.

— А почему вы считаете, что с ним не удалось договориться?

— Он выбрал «Спартак». Красно-белые предложили лучшие условия?

— Да нет... У каждого человека есть свои планы жизненные. Все возможности выбора мы всем кандидатам дали. Что значит «не удалось договориться»? Мы остановились на Черчесове. Вот поэтому и не удалось договориться с Бердыевым.

— Но в списке приоритетов Бердыев шел повыше, разве нет?

— Зачем мы сейчас это будем обсуждать?.. У нас есть теперь новый тренер, вместе с ним будем работать. Давайте пожелаем ему удачи.

Сам Бердыев впоследствии несколько раз подчеркивал, что был готов встать у руля национальной команды. Но...

— Было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период, — сказал Бердыев в мае 2019 года. — Для каждого тренера работа в сборной — это дело чести.

Переговоры со «Спартаком» в августе 2016-го у него также зашли в тупик. Специалист, вначале давший принципиальное согласие возглавить красно-белых, не пришел к общему знаменателю с высшим руководством москвичей по ряду вопросов, касающихся спортивного блока клуба. «Спартак» в итоге сделал тогда ставку на Массимо Карреру.

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков, объясняя решение клуба, довольно жестко прошелся по Бердыеву.

— В последние две недели вы вели переговоры с Курбаном Бердыевым. Как оцените их ход и итоги, ведь он был приоритетным вариантом?

— ФК «Спартак» не будет принимать участие в той пиар-кампании Курбана Бекиевича и К° по выбиванию денег из российских клубов. Других комментариев на эту тему давать больше не будем.

«Каррера? А кто это?»

А вот Олег Романцев не понял такой позиции москвичей.

— Каррера? — переспросил Романцев корреспондента «СЭ». — Мне, честно говоря, особо и нечего сказать. Нет, я серьезно. Просто не знаю, что это за тренер, чего он достиг, что собой представляет как профессионал. Может, вы расскажете?

— Он был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

— Ах, ассистентом... Нет, помощников что-то не запоминаю. В основном знаю главных тренеров.

— Вам обидно, что «Спартак» не договорился с Бердыевым?

— Мне не нравится, что в клубы приходят легионеры, которые мало что собой представляют. Вот был у нас недавно главный тренер сборной России. Уехал и потом сказал, что у нас своеобразная страна. Да, своеобразная. У нас есть свои Бердыевы, Черчесовы, Газзаевы, Семины — свои хорошие специалисты!

В мае 2017 года Леонид Федун дал большое интервью «СЭ». Его, конечно, не могли не спросить про Бердыева.

— Вы можете приоткрыть завесу переговоров с Курбаном Бердыевым? Слишком много слухов на эту тему ходило, хотелось бы услышать из первых уст.

— Это останется между нами. Он не комментирует, я тоже не стану.

— В таком случае в какой именно момент вы поняли — все, ставка на Карреру?

— Давайте немного приоткрою закулисье — как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится «случайность», «чертик из табакерки» и так далее... Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте — и он был готов возглавить «Спартак». В том числе обсуждали штаб, и фамилия Каррера звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов.

— К кандидатуре Бердыева уже никогда не вернетесь?

— Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь.

«Переход не состоялся по моей вине»

По одной из версий, на решение «Спартака» негативно повлиял факт параллельных переговоров Курбана Бекиевича с «Локомотивом». Поговаривали, что Федун тогда крепко обиделся на специалиста и даже написал ему резкое СМС.

Впрочем, и в «Локомотиве» Бердыева не оказалось.

— У нас есть важная задача — воспитание собственной молодежи. Это не самая сильная сторона Курбана Бекиевича, — подчеркнул президент «Локо» Илья Геркус в интервью «СЭ» в марте 2017 года. — В вопросе развития молодежи мы не сошлись. Бердыев в «Ростове» извлекает выдающийся результат из главной команды, но нам нужна перспектива.

— Именно поэтому вы отказались?

— Мы отказались, потому что обратились к другому кандидату (Юрию Семину. — Прим. «СЭ»).

— После срыва переговоров со «Спартаком» фамилия Бердыева звучала исключительно в контексте «Локо».

— Но почему именно «Локомотив»?.. Его программа замечательная, и она должна быть востребована больше чем одним клубом. ЦСКА, «Зенит», «Терек», «Краснодар», «Спартак»... Много у нас славных команд! Но почему навязывается мнение, что у Бердыева результат может появиться только в нашем, а не в других клубах?

Парадоксально, но Бердыев тогда вернулся в «Ростов» через 9 дней после своего ухода. Специалисты полагают, что в августе 2016-го он перехитрил сам себя. И его реплика в июле 2017-го косвенно это подтверждает:

«Переговоры были, и они носили серьезный характер, — говорил Бердыев. — Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду».

Что ж, спустя пять лет Курбану Бекиевичу, возможно, выпадет еще один шанс принять самый серьезный вызов в своей тренерской карьере.