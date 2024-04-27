Почетный президент ОКР Жуков назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» серым: «Единственное, что запомнилось — это судья»

Почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Матч получился серым и малосодержательным. Команды ничего не создали в атаке. Конечно, данное дерби было скучным для болельщиков, даже не на чем остановить внимание после игры. Единственное, что запомнилось в матче — это судья, не ставил штрафные ни в ту, ни в другую стороны. Больше эта встреча ничем не запомнилась», — сказал Жуков «СЭ».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».