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Сегодня, 20:59

Почетный президент ОКР Жуков назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» серым: «Единственное, что запомнилось — это судья»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Матч получился серым и малосодержательным. Команды ничего не создали в атаке. Конечно, данное дерби было скучным для болельщиков, даже не на чем остановить внимание после игры. Единственное, что запомнилось в матче — это судья, не ставил штрафные ни в ту, ни в другую стороны. Больше эта встреча ничем не запомнилась», — сказал Жуков «СЭ».

Василий Казарцев и&nbsp;футболисты ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Жуков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
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 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Динамо

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Квинси Промес

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Пари Нижний Новгород

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