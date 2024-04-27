Угаров: «В «Динамо» уже все успокоились и согласны на третье место»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 26-го тура между сине-бело-голубыми и «Динамо».

«В матче чемпионата с бело-голубыми будет нелегкая борьба, но я думаю, «Зенит» одолеет соперника. У «Динамо» даже главный тренер Марцел Личка уже сказал, что третье место — это будет хорошо. И я полагаю, что все там успокоились и готовы получить только бронзовые медали. Так что глобально «Динамо» устроит даже поражение в этой встрече», — сказал Угаров «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от сине-бело-голубых составляет 1 очко. «Динамо» идет третьим с 44 очками.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо».