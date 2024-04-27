«А такого врача в нашей клинике нет». В 2005-м «Парма» требовала не пустить ЦСКА в финал Кубка УЕФА, подделав справку

В четверг бывший главный тренер «Осера» Ги Ру дал громкое интервью французским СМИ, в котором обвинил ЦСКА в подкупе судей перед ответным матчем 1/4 финала Кубка УЕФА-2005.

— В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА, — сказал 85-летний Ру. — Рефери был куплен. Что касается ответного матча, то я расскажу вам анекдотическую ситуацию, из-за которой мы могли попасть в тюрьму. (Улыбается.) После первой игры у меня возникли подозрения, и я попросил парня из нашей команды пойти и обыскать сумки судей во время матча. Он возвращается весь бледный и говорит: «Там великолепные часы с рубинами». У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За шесть месяцев до этого матча я решил, что покину «Осер», но никто об этом не знал. Если я решу обратиться в полицию и к властям, четырех немецких судей уволят, а я стану виновником скандала, а не человеком, который в качестве тренера провел 894 матча в лиге 1 и вывел клуб в еврокубки. Я не принял правильного решения. Я ничего не сказал. И я поступил еще более глупо, не оставив эти часы. (Смеется.)

Согласитесь, доказательная базу Ги Ру не слишком убедительна. Его главный аргумент — часы с рубинами, найденные в сумке арбитра. Едва ли подобные заявления заинтересуют компетентные органы, тем более спустя 19 лет после матча.

Но вот что интересно. В том розыгрыше Кубка УЕФА ЦСКА действительно попал в неприятную историю, которая могла стоить армейцам участия в финале турнира. И Ги Ру к ней никакого отношения не имел.

Даниэл Карвалью забивает "Парме". Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Дело принимает неприятный оборот...»

В полуфинале команда Валерия Газзаева встречалась с «Пармой». Игра в Италии завершилась нулевой ничьей. В Москве красно-синие одержали убедительную победу (3:0), однако в финал мог пройти разгромленный соперник!

Дело в том, что после первого гола армейцев в исполнении Карвалью (в тот вечер бразилец оформил дубль), видимо, кто-то из фанатов москвичей не совладал с эмоциями и бросил на поле петарду. Она приземлилась и взорвалась недалеко от голкипера гостей Буччи. Он упал, схватился за голову. А через несколько минут был заменен.

Все самое «интересное» началось уже после игры. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.

— От имени нашего клуба я официально опротестовал результат матча, — заявил административный директор «Пармы» Лука Баральди, который находился во время игры на скамейке запасных. — Нам повезло, что на московской встрече присутствовал адвокат нашего клуба Риго, с которым я сразу же проконсультировался. Считаю, что случившееся мало чем отличается от эпизода, в котором недавно пострадал бразильский голкипер Дида в ходе матча Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Напомню, что «Интер» был справедливо строго наказан за бесчинства своих болельщиков. УЕФА к тому же должен принять во внимание спортивное поведение Буччи: наш вратарь постарался продолжить матч и лишь спустя десять минут попросил замену. Через полтора часа после взрыва петарды голкипер все еще находился в раздевалке в горизонтальном положении. У Буччи сильное головокружение, он не может стоять на ногах и даже не сумел переодеться. Голкипер задержится в Москве на два-три дня и пройдет в больнице обследование. С ним остаются врач и физиотерапевт, а также жена Микела, прилетевшая вместе с нами в Россию.

Болельщики жгут пиротехнику во время матча ЦСКА и "Пармы". Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

На следующий день после случившегося «СЭ» обратился за комментарием к генеральному секретарю РФС Владимиру Радионову.

— Дело принимает неприятный оборот, — вздохнул Радионов. — В рапорте судьи Алена Хамера есть запись примерно следующего содержания: «После первого гола с трибун были брошены многочисленные петарды. Несколько из них упали около вратаря. Спустя секунды раздался сильный взрыв. Вратарь «Пармы» получил серьезную травму. После оказания помощи он вернулся в ворота, а через 9 минут был заменен».

— В некоторых случаях решение от имени контрольно-дисциплинарного комитета может в одиночку принять его председатель либо уполномоченный им член КДК. Как будет на этот раз?

— Беспокоит как раз то, что созывают экстренное заседание КДК, чего в обычных случаях не требуется. Члены комитета соберутся в одной из гостиниц около женевского аэропорта.

Главный аргумент «Пармы» — медицинское заключение о нанесении серьезного вреда здоровью Буччи. Справка была получена в одной из московских клиник, куда голкипер был доставлен после игры.

Фальшивка

10 мая в Женеве контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча Кубка УЕФА с ЦСКА. В качестве доказательства того, что травма действительно имела место, «Парма» представила на заседании медицинский документ, на поверку оказавшийся... фальшивкой!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в 2005 году возглавлял юридический отдел клуба. Вот что он рассказывал о перипетиях того громкого дела в интервью YouTube-каналу Moscow lawyers:

«Парма» настаивала на том, что Буччи получил контузию. В штаб-квартиру УЕФА поступило медицинское заключение от одной из московских клиник, в котором говорилось, что у вратаря повреждена перепонка. А это уже серьезно... Пришлось срочно вылетать в Швейцарию на заседание КДК УЕФА. Мы начали готовиться к слушаниям.

Замена контуженного петардой вратаря "Пармы" Луки Буччи. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Но вся наша защита разбивалась об это заключение московской клиники. Это действительно серьезный аргумент. А по дисциплинарному регламенту УЕФА, если в случае вмешательства третьих лиц тот или иной футболист не смог продолжить игру либо его здоровью нанесен вред, то результат матча может быть аннулирован, а команде, чьи болельщики так себя проявили, могут засчитать техническое поражение. Конечно, для нас это стало бы трагедией. Но мы не совсем понимали, как такое могло произойти (серьезная травма голкипера. — Прим. «СЭ»). Все-таки это была не граната, а петарда.

В итоге глубокой ночью дозвонились до этой московской клиники. И нам улыбнулась удача. Врач, который дежурил в ту ночь в больнице, оказался болельщиком ЦСКА. В любом другом случае, думаю, нам бы просто пожелали доброй ночи... Сами понимаете, мы не правоохранительные органы, а звоним в такое время суток, просим дать координаты врача, который поставил подпись под заключением... В 9 из 10 случаев, конечно, нам бы отказали.

Но нам пошли навстречу, и выяснилось, что врача с такой фамилией, который подписал медицинское заключение для «Пармы», в этой клинике не оказалось. Фальсификация! И теперь наша задача состояла в том, чтобы как можно быстрее получить официальное опровержение.

Николай Латыш и Валерий Газзаев празднуют победу над "Пармой". Фото Александр Федоров, "СЭ"

Любопытный факт. Интересы «Пармы» представляли адвокаты, которые в свое время защищали итальянскую мафию на судебном процессе в США. «Парма» не жалела денег на юристов. Игра стоила свеч.

И вот целая группа этих почтенных дяденек прибыла на заседание в Швейцарию. Они были полностью уверены в своей победе, считая, что у них в рукаве есть серьезный козырь — медицинское заключение.

Мы до последнего держали в секрете то, что получили справку. Сначала внимательно выслушали итальянскую сторону, которая настаивала на том, что ЦСКА нужно засчитать поражение. А затем спокойно представили КДК свою бумагу. Мол, присовокупите, пожалуйста, к делу этот документ тоже. (Улыбается.)

Вы бы видели лица итальянских адвокатов. Паника, ужас, полное непонимание того, что произошло. В сухом остатке апелляция «Пармы» была отклонена, и ЦСКА сыграл в финале и завоевал Кубок УЕФА».

18 мая в Лиссабоне ЦСКА победил «Спортинг» (3:1) и первым из российских клубов выиграл еврокубок.