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27 апреля, 23:20

Алаев: «Не считаю Медиалигу конкурентом РПЛ»

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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не считает Медиалигу конкурентом премьер-лиги.

— Насколько вы удовлетворены работой комментаторов на матчах РПЛ, — когда во время матчей идет время от времени настырная реклама матчей Медиалиги?
— Спокойно отношусь к этому. Что касается качества работы коллег, всем нам — в том числе администрации лиги — есть, что улучшать. Но в целом мы довольны партнерскими отношениями с вещателем.

— Не считаете Медиалигу конкурентом?
— Нет, не считаю. Считаю Медиалигу партнером, который также развивает футбол в своем направлении. Но конкурентом Медиалигу я бы не стал называть от слова совсем, — сказал Алаев «РБ Спорт».

Ранее Алаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо оставить в нынешнем виде.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
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 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
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9
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
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