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Наумов: «Галактионов может выпустить Дзюбу против «Спартака», для Артема эти матчи особенные»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и железнодорожниками.

«Думаю, что «Локомотив» выиграет у «Спартака» — команда сейчас на подъеме, а последний матч в Нижнем показал, что команда настроена решительно. «Спартак» же очень блекло выглядел в дерби с ЦСКА, матч вообще был отвратительный, я его смотрел и просто плевался. Выход Дзюбы против «Спартака»? Может быть, из-за того, что это действительно особенно, Галактионов его и поставит, но не думаю, что в старте. Тренер переходит на новую схему игры, с маленькими нападающими. Это оправданно, и это начинает получаться. Если «Локомотив» будет проигрывать, вполне возможно, что Артем выйдет, чтобы впереди напрячь защитников, побороться, выиграть головой», — сказал Наумов «РБ Спорт».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 28 апреля и начнется в 16.15 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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