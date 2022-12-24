Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 20:14

Капелло о Роналду: «Он сам виноват — повел себя высокомерно, стал обузой для команды»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался о карьере нападающего Криштиану Роналду.

«Что думаю о неоднозначном закате карьеры Роналду? Он сам виноват. Учитывая то, чего он достиг в своей карьере, это не делает ему чести. Его уровень как игрока не обсуждается, но в моменте он повел себя высокомерно. Ходил и предлагал себя другим командам, так и не найдя никого, кто бы поверил в него. Для команды он стал немного обузой, — приводит слова Капеллы Corriere della Sera.

21 декабря сообщалось, что Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с «Аль-Насром». 27-летний португалец находится в статусе свободного агента, после того как 22 ноября покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью.

Источник: Corriere della Sera
Криштиану Роналду
Фабио Капелло
0
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Орлов считает, что только Анчелотти может реанимировать карьеру Роналду
Каррагер рассказал о том, что его восхищает в Роналду
Менеджер Роналду встретился с представителями «Аль-Насра», переговоры о переходе футболиста проходят успешно
Роналду выложил первое фото после окончания ЧМ-2022 в Катаре
Сестра Роналду ответила критикам, которые заявляют, что она ничего не добилась бы без брата
Marca: Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казанский объяснил, почему считает лучшим игроком в истории мирового футбола бразильца Роналдо, а не Месси
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости