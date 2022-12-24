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L'Equipe опубликовал сборную 2022 года — в нее попали Месси, Бензема и Мбаппе

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

L’Equipe опубликовал свою символическую сборную по итогам 2022 года. В нее попали игроки каждой из топ-5 лиг Европы.

Больше всего в команде представителей «Реала» (4, если считать, что Каземиро провел большую часть года в мадридском клубе), «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (по 2).

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

По итогам 2022 года Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022, Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.

Вирджил ван Дейк
Кайл Уокер
Карим Бензема
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Тео Эрнандес
Тибо Куртуа
Футбол
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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