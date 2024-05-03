Защитник «Ростова» Вахания: «Кубковый матч с «Балтикой» напомнил игру с «Оренбургом»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение команды от «Балтики» (0:1) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Отскочила ли «Балтика»? Наверное, нет. Неправильно так говорить, они выиграли, создали свой момент — забили, а мы — нет. Этот матч напомнил мне игру с «Оренбургом», но здесь нам не удалось забить», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Подопечные Игнашевича вышли в финал Пути регионов Кубка России, где сыграют со «Спартаком».