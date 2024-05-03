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Сегодня, 10:00

Защитник «Ростова» Терентьев заявил, что будет болеть за «Зенит» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал поражение команды от «Балтики» (0:1) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Также футболист заявил, что будет болеть за «Зенит» в чемпионской гонке в РПЛ. Терентьев является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга.

— Что сегодня не получилось?

— Только забить. Столько моментов, мяч летал, но не смогли решить эпизод. Классика футбола.

— О «Спартаке» думали?

— Нет, никто о нем не думал. Настраивались только на «Балтику».

— Как вам играется на позиции центрального защитника?

— Нормально, я часто там выхожу в последнее время. Хорошо, что я могу сыграть и в центре, и на фланге.

— «Балтика» удивила составом?

— Не удивила. Ребята хорошо сыграли, по счету.

— Как бывший игрок «Зенита» — расстроитесь, если питерцы проиграют чемпионство?

— Моя поддержка все равно «Зениту». Но если выиграет «Краснодар», думаю, для чемпионата это будет хорошо.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 после 26 туров, «Краснодар» идет на второй строчке. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует благодаря тому, что имеет преимущество над «быками» в личных встречах.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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