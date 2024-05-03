Защитник «Ростова» Терентьев заявил, что будет болеть за «Зенит» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал поражение команды от «Балтики» (0:1) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Также футболист заявил, что будет болеть за «Зенит» в чемпионской гонке в РПЛ. Терентьев является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга.

— Что сегодня не получилось?

— Только забить. Столько моментов, мяч летал, но не смогли решить эпизод. Классика футбола.

— О «Спартаке» думали?

— Нет, никто о нем не думал. Настраивались только на «Балтику».

— Как вам играется на позиции центрального защитника?

— Нормально, я часто там выхожу в последнее время. Хорошо, что я могу сыграть и в центре, и на фланге.

— «Балтика» удивила составом?

— Не удивила. Ребята хорошо сыграли, по счету.

— Как бывший игрок «Зенита» — расстроитесь, если питерцы проиграют чемпионство?

— Моя поддержка все равно «Зениту». Но если выиграет «Краснодар», думаю, для чемпионата это будет хорошо.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 после 26 туров, «Краснодар» идет на второй строчке. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует благодаря тому, что имеет преимущество над «быками» в личных встречах.