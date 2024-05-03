«Барселона» намерена подписать Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Ферран Корреас.

По сведениям источника, на 29-летнего немца претендует «Барселона». Сам игрок находится в восторге от возможного перехода в каталонский клуб.

В текущем сезоне Киммих провел 39 матчей, в которых забил два гола и сделал 10 результативных передач.