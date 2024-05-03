Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:00

Евгений Латышонок: «Спартаку» — приготовиться, мы хотим взять реванш»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил о желании его команды обыграть «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

В четверг, 2 мая калининградцы победили «Ростов» (1:0) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов.

— В чем секрет нынешней «Балтики»?

— У нас была серьезная перестановка, зимой пришло 11 человек. Сыгрались, добавили в качестве.

— Как готовились к матчу с «Ростовом»?

— На подготовку особо времени не было из-за дороги. Целый день ехали в Ростов, без тренировок. Тяжело, но была ротация. Почти все основные футболисты сыграли по тайму.

— В чем лично ваш секрет?

— Много тренируюсь с Глебом Витальевичем Пресняковым, тренером вратарей «Балтики». Секрет — в личной работе и самоотдаче.

— Ждете приглашения в сборную в июне?

— Об этом пока не думаю.

— Какая теперь цель на Кубок?

— У нас была и остается цель побеждать. Шанс написать историю для клуба.

— Сложнее ли будет спастись, раз добавился еще один матч?

— Думаю, нет. Не должно быть.

— «Спартаку» — приготовиться?

— Да. Мы хотим взять реванш.

«Балтика» сыграет против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 15 мая. Матч пройдет в Калининграде.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Салихова — о вылете «Ростова» из Кубка: «Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов»
Удар по мячу Костомарова, выпад Заболотного, спасительный прыжок Ерохина: ничья ЦСКА и «Зенита»
«Зенит» сам себе придумывает проблемы, а решает их Ерохин. ЦСКА — чемпион по упущенным победам
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Барриос: «Возвращаемся домой с ощущением, что игра была хорошей»
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова — о вылете «Ростова» из Кубка: «Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости