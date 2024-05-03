Евгений Латышонок: «Спартаку» — приготовиться, мы хотим взять реванш»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил о желании его команды обыграть «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

В четверг, 2 мая калининградцы победили «Ростов» (1:0) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов.

— В чем секрет нынешней «Балтики»?

— У нас была серьезная перестановка, зимой пришло 11 человек. Сыгрались, добавили в качестве.

— Как готовились к матчу с «Ростовом»?

— На подготовку особо времени не было из-за дороги. Целый день ехали в Ростов, без тренировок. Тяжело, но была ротация. Почти все основные футболисты сыграли по тайму.

— В чем лично ваш секрет?

— Много тренируюсь с Глебом Витальевичем Пресняковым, тренером вратарей «Балтики». Секрет — в личной работе и самоотдаче.

— Ждете приглашения в сборную в июне?

— Об этом пока не думаю.

— Какая теперь цель на Кубок?

— У нас была и остается цель побеждать. Шанс написать историю для клуба.

— Сложнее ли будет спастись, раз добавился еще один матч?

— Думаю, нет. Не должно быть.

— «Спартаку» — приготовиться?

— Да. Мы хотим взять реванш.

«Балтика» сыграет против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 15 мая. Матч пройдет в Калининграде.