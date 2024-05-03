Грушевский считает, что ЦСКА должен бороться в РПЛ: «Четвертое место тоже достижение»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением об амбициях армейцев в борьбе за чемпионство в РПЛ и Кубок России.

«Я считаю, что ЦСКА обязан сделать по максимуму на обоих фронтах. Понятно, что Кубок ближе, но команда должна биться и в Кубке, и в чемпионате. Нельзя сказать, что ЦСКА уже все равно, на каком месте закончить сезон: на восьмом, на шестом или бороться до последнего, чтобы добиться большего. Да, третье место кажется уж совсем призрачным, но четвертое место тоже приличное достижение. В любом случае лучше, чем нынешнее восьмое», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА (38 очков) после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 2 мая армейцы дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Денис Сафронов