Казанский объяснил, почему считает лучшим игроком в истории мирового футбола бразильца Роналдо, а не Месси

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» сравнил звезд мирового футбола — бразильца Роналдо и аргентинца Лео Месси.

— Кто для вас MVP турнира?

— Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он — чемпион мира. Без него Аргентина так далеко не прошла бы. Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил восемь мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...

— И?

— Честное слово — я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.

— Зайду с другой стороны. Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола — Месси. А для вас кто?

— Из тех, кого видел своими глазами, — бразилец Роналдо.

— Извольте объяснить.

— Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно все. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры.