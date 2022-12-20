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Сегодня, 18:25

Казанский объяснил, почему считает лучшим игроком в истории мирового футбола бразильца Роналдо, а не Месси

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» сравнил звезд мирового футбола — бразильца Роналдо и аргентинца Лео Месси.

— Кто для вас MVP турнира?

— Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он — чемпион мира. Без него Аргентина так далеко не прошла бы. Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил восемь мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...

— И?

— Честное слово — я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.

— Зайду с другой стороны. Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола — Месси. А для вас кто?

— Из тех, кого видел своими глазами, — бразилец Роналдо.

— Извольте объяснить.

— Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно все. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры.

Лионель Месси и&nbsp;Роналдо. Денис Казанский: «Месси — гений. Но для меня лучший игрок в истории мирового футбола — Роналдо»

Лионель Месси
Роналдо
Денис Казанский
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

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