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Защитник «Ростова» Чернов о вылете из Кубка: «О «Спартаке» не думали»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение команды от «Балтики» (0:1) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— В «Ростове» думали о «Спартаке»?

— Ни в коем случае. Мы думали о сопернике, настраивались на матч с «Балтикой». Если будешь думать через два шага — быстро запнешься.

— Были опасения по поводу «Балтики»?

— Нет, опасений не было. Мы знали, что это хорошая команда, хорошо прессингует и в целом набрала ход. Получился достаточно интересный матч, у нас было много моментов, которые мы, к сожалению, не реализовали по каким-то причинам. Вратарь соперника действовал надежно.

— Состав «Балтики» удивил? Многие ждали резерв.

— Нет, мы готовились конкретно к «Балтике», а не к какому-то их составу.

— «Ростов» не переборщил с ротацией?

— У нас есть доверие к молодым ребятам в такой важный момент, это хорошо. Если бы мы сегодня победили, никто бы о составе не говорил.

«Балтика» сыграет против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 15 мая. Матч пройдет в Калининграде.

Евгений Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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