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Сегодня, 10:36

«Барселона» готова расстаться с Педри этим летом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри может покинуть клуб, сообщает Radio Marca.

По сведениям источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним испанцем этим летом, в связи с чем руководство приостановило переговоры с игроком по новому контракту.

В текущем сезоне Педри провел 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
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Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
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Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
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Мальорка – Атлетико
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