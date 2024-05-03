«Барселона» готова расстаться с Педри этим летом

Полузащитник «Барселоны» Педри может покинуть клуб, сообщает Radio Marca.

По сведениям источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним испанцем этим летом, в связи с чем руководство приостановило переговоры с игроком по новому контракту.

В текущем сезоне Педри провел 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.