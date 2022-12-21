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Сегодня, 22:34

Foot Mercato: Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 37-летний португалец прибыл в аэропорт Эр-Рияда, в котором базируется футбольный клуб «Аль-Наср». Он должен в ближайшее время встретиться с руководством клуба и подписать контракт.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Роналду соглашение до 2025 года, согласно которому он может получать до 200 миллионов евро за сезон.

Португалец находится в статусе свободного агента, после того как 22 ноября покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью.

Источник: Foot Mercato
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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