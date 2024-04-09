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Роналду после удаления в матче Суперкубка Саудовской Аравии замахнулся кулаком на судью

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии обыграл «Аль-Наср» (2:1).

На 86-й минуте красную карточку получил форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 39-летний португалец оттолкнул соперника от мяча за боковой линией, перед этим выбив мяч из его рук. После того, как Роналду получил красную карточку, форвард замахнулся на арбитра кулаком.

«Аль-Хиляль» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где встретится с «Аль-Иттихад».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, у Роналду красная карточка
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