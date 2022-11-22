Роналду расторг контракт с «МЮ». Попрощались друг с другом максимально сухо

Третий день ЧМ-2022 в Катаре разбавила довольно ожидаемая, но все равно громкая новость. «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Несколько дней назад в итогах первой части сезона мы вспоминали скандалы, которыми запомнился Роналду летом и осенью, а сегодня на сайте «красных дьяволов» вышло заявление:

«Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по обоюдному соглашению сторон. Клуб благодарит его за огромный вклад за время пребывания на «Олд Траффорд» (145 голов в 346 матчах за «МЮ») и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в «МЮ» по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле» , — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Португалец пропустил предсезонку с клубом, рассчитывая на трансфер в другую команду, но никто не захотел подписывать эпатажную звезду. Криштиану — маньяк в плане тренировок и подготовки к матчам и сезону в целом, но ему уже 37 лет. Тем более команду возглавил голландский специалист Эрик тен Хаг. Новый тренер пропагандирует футбол с высоким прессингом и большим объемом работы без мяча. Ожидаемо Роналду начал сезон в качестве запасного, а, выходя на поле, иногда даже забивал, но даже твердым игроком основы не являлся. Форвард один раз забил в 10 играх АПЛ и дважды отличился в играх Лиги Европы с «Шерифом», но большую часть времени проводил на скамейке запасных.

В конце октября у Криша сдали нервы: португалец не дождался выхода на поле против «Тоттенхэма» и ушел в раздевалку до финального свистка. Публично конфликт удалось замять, хватило отстранения на одну игру. В следующих встречах 37-летний нападающий выходил на поле, против «Астон Виллы» в АПЛ даже с капитанской повязкой. Но счастье длилось недолго, перед чемпионатом мира Роналду дал уже нашумевшее интервью журналисту Пирсу Моргану. Он наговорил много неприятных вещей про клуб, прошелся по всем, но особенно по главному тренеру: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

С какими-то тезисами Роналду сложно спорить. Например, устаревший тренировочный центре «Манчестер Юнайтед» вряд ли не устраивает только его. Но с авторитетом Криштиану подобный вопрос можно было бы поднять и на уровне руководства клуба, к нему могли бы прислушаться даже Глейзеры. По ним, кстати, он тоже проехался: сказал, что владельцам плевать на команду (удивил). Скорее всего, 37-летний футболист запланировал эту беседу как прощание с «МЮ».

Руководство поддержало тен Хага в конфликте с игроком, даже в ситуации с отстранением Роналду после его выходки в матче с «Тоттенхэмом».

Юристы клуба изучали интервью, чтобы понять, как расторгнуть контракт, не выплачивая Криштиану неустойку. Судя по всему, удалось договориться с футболистом.

«Я люблю «Манчестер Юнайтед» и болельщиков — это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов. Я желаю команде успехов в этом сезоне и в будущем», — привел слова Роналду журналист The Telegraph Мэтт Лоу.