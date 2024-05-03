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Евгений Латышонок: «Я не вытащил «Балтику», команда билась против «Ростова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно ли сказать, что я вытащил «Балтику»? Нет, потому что мы играли командой, отбивались. Неплохо действовали в первом тайме, комбинировали. Команда сегодня билась. Была ли мысль в голове, что вот-вот можем пропустить? В первом тайме мы забили гол и начали контролировать игру. Все получилось, контактировали, владели мячом. В первом тайме вообще не было моментов у моих ворот. Во втором тайме подсели, да», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Подопечные Сергея Игнашевича вышли в финал Пути регионов Кубка России. Там они сыграют со «Спартаком». Матч пройдет в Калининграде 15 мая.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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