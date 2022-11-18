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«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Talk TV
Криштиану Роналду.
Фото Talk TV
Криштиану Роналду и Пирс Морган.
Фото Talk TV
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг.
Фото Global Look Press
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду и Уэйн Руни.
Фото Global Look Press
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Ральф Рангник и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Самые сочные цитаты из резонансного интервью португальской звезды Пирсу Моргану на TalkTV.

Роналду наговорил много — интервью пришлось разбивать на две части. Вторая вышла в ночь на пятницу.

О возможном трансфере в «Манчестер Сити» летом 2021 года

«Честно говоря, все было близко... Я был удивлен — «Сити» прилагал серьезные усилия для того, чтобы подписать меня. Но мое сердце, моя история с «МЮ» и, конечно же, сэр Алекс Фергюсон — все это повлияло на выбор. Мнение Фергюсона было ключевым. Он сказал мне: «Твой переход в «Манчестер Сити» невозможен». Я ответил: «Хорошо, босс». Так что это было сознательным решением».

 
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О разочаровании в «МЮ»

«Когда я подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед», то думал, что все изменилось, ведь прошло много лет... Я думал, что там все по-другому: технологии, инфраструктура и все такое. Но я был неприятно удивлен тем, что увидел, ведь все осталось по-прежнему. У «Юнайтед», на мой взгляд, нулевой прогресс. В «Реале» и «Ювентусе» следят за внешним миром — за технологиями, тренировками, питанием и условиями для восстановления. В сравнении с ними «Манчестер Юнайтед» отстает. С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел, клуб не эволюционирует».

О рекордном числе проданных футболок «МЮ» в первый день после трансфера

«Я не преследую рекорды. Рекорды преследуют меня»

Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

О Сульшере

«Я люблю Сульшера. Думаю, что он прекрасный человек, он оставил след в моем сердце. Хотя трудно занять это место после сэра Алекса Фергюсона. Думаю, он определенно проделал хорошую работу. Ему требовалось гораздо больше времени. Но я никогда не сомневался в том, что в будущем он станет хорошим тренером. Это был хороший опыт. Мне было приятно работать с ним».

О Рангнике

«Он даже не тренер. Это назначение меня сильно удивило. Если вы увольняете Сульшера, то должны привести топ-тренера, а не спортивного директора. Привлечение к работе спортивного директора стало неожиданностью не только для меня, но и для всего мира. Я никогда не слышал о Ральфе Рангнике до его назначения. В глубине души я никогда не видел в нем босса, потому что видел некоторые моменты, с которыми не соглашался. Он не понимал, что делает в «МЮ». Не понимал масштаба клуба».

Ральф Рангник и Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Ральф Рангник и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Об одноклубниках

«В «Манчестер Юнайтед» я могу выделить Диогу Далота — он большой профессионал. Я не сомневаюсь, что он будет долго играть в футбол. Лисандро Мартинес, Каземиро тоже... Но я выделю Далота».

О том, слушают ли его одноклубники

«Им все равно. Кто-то меня слушает, но большинство из них — нет. Но меня это не удивляет, потому что у большинства из них не будет такой длинной футбольной карьеры».

 
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О рекордном числе подписчиков в соцсетях

«Я горжусь этим. Это очень много значит. Значит, я нравлюсь людям, харизматичен. Почему я номер один? Почему я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, привлекательная внешность помогает. Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня. Какой фрукт? Клубника».

О том, чего больше — подписчиков в соцсетях или фунтов стерлингов

«Возможно, одинаково!»

Криштиану Роналду и Уэйн Руни. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду и Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

О критике Руни

«Я не понимаю таких людей, как он. Может быть, они хотят красоваться на обложках газет, может, хотят новую работу или чего-то еще. Он ревнует? Возможно. Я же все еще играю, а он закончил. Я не хочу говорить, что выгляжу лучше него. Хотя это правда».

О предательстве

«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Некоторые люди не хотели, чтобы я был здесь. Владельцы клуба ничего не знают о профессиональном футболе. «Манчестер Юнайтед» — это маркетинговый клуб, они зарабатывают на маркетинге. Им наплевать на футбол».

 
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О смерти сына

«Возможно, это худший момент в моей жизни после того, как умер мой отец. Когда у тебя есть дети, ты думаешь, что все должно быть нормально. Это трудно, я живой человек, и для нас с Джорджиной это было тяжелое время. Мы не понимали, почему это случилось с нами. Но в тот же момент у нас родилась дочь, и мы должны быть счастливы ее появлению на свет. Я часто пытаюсь объяснить моим близким свои чувства от этого. И могу сказать, что никогда не чувствовал счастье и горе одновременно. Ты не знаешь, плакать или улыбаться. Не знаешь, как реагировать, что делать».

Криштиану Роналду. Фото Talk TV
Криштиану Роналду.
Talk TV

О том, как объяснил детям смерть сына

«Когда Джорджина приехала домой, ребята начали спрашивать, где другой ребенок. У меня был разговор с моим старшим сыном Криштиану, ведь ему 12 лет, он все понимает. Мы вместе плакали в его спальне, я объяснял случившееся. И он вроде понимал, но в то же время был немного обескуражен. Другие дети тоже задавали вопросы. И где-то через неделю я сказал: «Давай будем откровенны с детьми». Я ответил им, что Анхель — это его имя — отправился в рай. И дети все поняли. Они иногда кричат что-то и говорят: «Папа, я сделал это для Анхеля». И указывают на небо».

О прахе сына и отца

«Конечно, его прах со мной, как и прах моего отца. Я хочу сохранить их на всю оставшуюся жизнь, а не развеивать над океаном или морем. У меня есть небольшая церковь, часовня. Там я храню папу и сына. Я часто с ними общаюсь. Знаете, они помогают мне стать лучшим человеком, лучшим отцом».

 
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О пропущенном предсезонном туре

«Я поговорил с руководством «Манчестер Юнайтед». И мне как будто не поверили, что возникли какие-то проблемы. Это меня огорчило. Я никогда не поставлю футбол выше здоровья моей семьи. Ни сейчас, ни спустя десять лет. И мне было по-настоящему неприятно, что они поставили мое слово под сомнение. Мы провели в больнице неделю, потому что у моей дочки Беллы были большие проблемы. И поэтому я пропустил предсезонную подготовку. Я не мог оставить свою семью ради предсезонки».

О том, почему покинул стадион до окончания матча в летнем товарищеском матче с «Райо Вальекано»

«Это то, о чем я сожалею. А, может быть, и нет, не знаю. Тяжело сказать на 100 процентов. Скажем, что сожалею. Тогда стадион покинули восемь игроков, но повсюду упоминали только мое имя. В прошлом году многие игроки поступали так же. В той встрече восемь футболистов сделали одно и то же, но все говорили только о паршивой овце, то есть обо мне. Я приношу извинения тренеру, для меня та глава закрыта».

Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг.
Фото Global Look Press

О тен Хаге

«Тренер меня не уважал. Вот почему отношения складывались именно таким образом. Он продолжает твердить прессе, что я ему нравлюсь, бла-бла-бла, но это только для прессы. 100 процентов».

Об уходе со стадиона до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»

«Тен Хаг всегда твердил мне, что я не нуждаюсь в предсезонной подготовке, а просто должен ждать своего шанса. Но к другим игрокам отношение другое. Тен Хаг не уважает меня так, как я того заслуживаю. Наверное, именно поэтому я ушел со стадиона во время игры с «Тоттенхэмом». Я сожалею, что ушел. Но в то же время, как мне кажется, тренер меня спровоцировал. По мне неуважительно, чтобы тренер выпускал меня на последние три минуты игры. Извините, но я не такой футболист. Я знаю, что я могу дать командам».

 
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Об отстранении от тренировок с командой

«Я был очень-очень разочарован такой реакцией «Манчестер Юнайтед». Если честно, у меня никогда не было проблем с каким-либо клубом или тренером. И тут меня отстраняют на три дня, что, как мне казалось, было перебором. Унизительно? Думаю, да. Помню, пришел домой, и мой сын Криштиану спросил меня, почему я не еду на игру. Я ответил: «Клуб наказал меня». Он посмеялся: «Как они тебя могут наказать, если ты лучший футболист в мире?»

Криштиану Роналду и Пирс Морган. Фото Talk TV
Криштиану Роналду и Пирс Морган.
Talk TV

О предложении из Саудовской Аравии летом 2022 года (350 миллионов евро за два сезона)

«Да, это правда. Я отказался от этого предложения. Могу сказать, что пресса постоянно пишет бред о том, что я никому не нужен. Это неправда, но журналисты продолжают это твердить. У меня было много предложений, но я их не принял, так как не планировал менять клуб. Я чувствовал, что мне комфортно в Манчестере».

О том, останется ли в «МЮ»

«Сейчас трудно сказать, так как я сфокусирован на чемпионате мира. Это, наверное, мой последний чемпионат мира. Я не знаю, что произойдет после него, но, как говорил раньше, болельщики навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, что они всегда будут на моей стороне — независимо от того, вернусь я или нет. Когда я переходил в «МЮ», то хотел помогать команде бороться. Однако когда тебе подрезают крылья, и люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы — это тяжело. Не хочу говорить, что мне необходим новый вызов. Но, возможно, для меня и для «Манчестер Юнайтед» будет лучше начать новую главу».

Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Об отношениях с Фергюсоном

«Я не общался с ним около месяца, но он всегда на моей стороне. Он всегда понимал меня. Он знает лучше, чем кто-либо, что клуб находится не на том пути, которого он заслуживает. Он знает. Все знают. Люди, которые не видят этого, просто не хотят видеть».

 
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О своей форме в 37 лет

«Все меняются. День за днем мы стареем. Каждый из нас, это нормально. К этому необходимо адаптироваться. Я не хочу выглядеть самоуверенным и настаивать, что я так же хорош, как будто мне все еще 20. Конечно, нет. Но я приспосабливаюсь, знаю свои сильные стороны и акцентирую внимание на том, что умею делать. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю мячи и буду продолжать это делать. Но то, что обо мне говорят последние три месяца, полная чушь. Говорят, что я уже не тот. Это ложь, они лгут. Я хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в таком же возрасте».

О Месси

«Как игрок — прекрасный, волшебный, топ. Мы 16 лет соревнуемся вместе, только подумайте. У нас отличные отношения. Я не могу назвать их дружескими, но он для меня как хороший товарищ по команде. Я действительно уважаю его за то, что он говорит обо мне. Что я могу сказать о Месси? Отличный парень, который делает великие вещи для футбола».

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

О шансах Португалии на ЧМ-2022

«Я настроен оптимистично. У нас фантастический тренер, хорошее поколение футболистов. Я с нетерпением жду, что мы отправимся на этот удивительный чемпионат мира... Да, будет тяжело. Чрезвычайно. Но все возможно. Победа Португалии с моим голом в ворота Аргентины на последней минуте финала? Слишком хорошо! Если это произойдет, то я закончу с футболом. 100 процентов».

О завершении карьеры

«Я хочу играть еще два-три года максимум. Хочу закончить с футболом к 40. Думаю, это хороший возраст... Но я не знаю своего будущего. Никогда не знаешь, что может случиться».

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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ФК Манчестер Юнайтед
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Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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