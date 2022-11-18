«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях
Роналду наговорил много — интервью пришлось разбивать на две части. Вторая вышла в ночь на пятницу.
О возможном трансфере в «Манчестер Сити» летом 2021 года
«Честно говоря, все было близко... Я был удивлен — «Сити» прилагал серьезные усилия для того, чтобы подписать меня. Но мое сердце, моя история с «МЮ» и, конечно же, сэр Алекс Фергюсон — все это повлияло на выбор. Мнение Фергюсона было ключевым. Он сказал мне: «Твой переход в «Манчестер Сити» невозможен». Я ответил: «Хорошо, босс». Так что это было сознательным решением».
О разочаровании в «МЮ»
«Когда я подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед», то думал, что все изменилось, ведь прошло много лет... Я думал, что там все по-другому: технологии, инфраструктура и все такое. Но я был неприятно удивлен тем, что увидел, ведь все осталось по-прежнему. У «Юнайтед», на мой взгляд, нулевой прогресс. В «Реале» и «Ювентусе» следят за внешним миром — за технологиями, тренировками, питанием и условиями для восстановления. В сравнении с ними «Манчестер Юнайтед» отстает. С тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел, клуб не эволюционирует».
О рекордном числе проданных футболок «МЮ» в первый день после трансфера
«Я не преследую рекорды. Рекорды преследуют меня»
О Сульшере
«Я люблю Сульшера. Думаю, что он прекрасный человек, он оставил след в моем сердце. Хотя трудно занять это место после сэра Алекса Фергюсона. Думаю, он определенно проделал хорошую работу. Ему требовалось гораздо больше времени. Но я никогда не сомневался в том, что в будущем он станет хорошим тренером. Это был хороший опыт. Мне было приятно работать с ним».
О Рангнике
«Он даже не тренер. Это назначение меня сильно удивило. Если вы увольняете Сульшера, то должны привести топ-тренера, а не спортивного директора. Привлечение к работе спортивного директора стало неожиданностью не только для меня, но и для всего мира. Я никогда не слышал о Ральфе Рангнике до его назначения. В глубине души я никогда не видел в нем босса, потому что видел некоторые моменты, с которыми не соглашался. Он не понимал, что делает в «МЮ». Не понимал масштаба клуба».
Об одноклубниках
«В «Манчестер Юнайтед» я могу выделить Диогу Далота — он большой профессионал. Я не сомневаюсь, что он будет долго играть в футбол. Лисандро Мартинес, Каземиро тоже... Но я выделю Далота».
О том, слушают ли его одноклубники
«Им все равно. Кто-то меня слушает, но большинство из них — нет. Но меня это не удивляет, потому что у большинства из них не будет такой длинной футбольной карьеры».
О рекордном числе подписчиков в соцсетях
«Я горжусь этим. Это очень много значит. Значит, я нравлюсь людям, харизматичен. Почему я номер один? Почему я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, привлекательная внешность помогает. Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня. Какой фрукт? Клубника».
О том, чего больше — подписчиков в соцсетях или фунтов стерлингов
«Возможно, одинаково!»
О критике Руни
«Я не понимаю таких людей, как он. Может быть, они хотят красоваться на обложках газет, может, хотят новую работу или чего-то еще. Он ревнует? Возможно. Я же все еще играю, а он закончил. Я не хочу говорить, что выгляжу лучше него. Хотя это правда».
О предательстве
«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Некоторые люди не хотели, чтобы я был здесь. Владельцы клуба ничего не знают о профессиональном футболе. «Манчестер Юнайтед» — это маркетинговый клуб, они зарабатывают на маркетинге. Им наплевать на футбол».
О смерти сына
«Возможно, это худший момент в моей жизни после того, как умер мой отец. Когда у тебя есть дети, ты думаешь, что все должно быть нормально. Это трудно, я живой человек, и для нас с Джорджиной это было тяжелое время. Мы не понимали, почему это случилось с нами. Но в тот же момент у нас родилась дочь, и мы должны быть счастливы ее появлению на свет. Я часто пытаюсь объяснить моим близким свои чувства от этого. И могу сказать, что никогда не чувствовал счастье и горе одновременно. Ты не знаешь, плакать или улыбаться. Не знаешь, как реагировать, что делать».
О том, как объяснил детям смерть сына
«Когда Джорджина приехала домой, ребята начали спрашивать, где другой ребенок. У меня был разговор с моим старшим сыном Криштиану, ведь ему 12 лет, он все понимает. Мы вместе плакали в его спальне, я объяснял случившееся. И он вроде понимал, но в то же время был немного обескуражен. Другие дети тоже задавали вопросы. И где-то через неделю я сказал: «Давай будем откровенны с детьми». Я ответил им, что Анхель — это его имя — отправился в рай. И дети все поняли. Они иногда кричат что-то и говорят: «Папа, я сделал это для Анхеля». И указывают на небо».
О прахе сына и отца
«Конечно, его прах со мной, как и прах моего отца. Я хочу сохранить их на всю оставшуюся жизнь, а не развеивать над океаном или морем. У меня есть небольшая церковь, часовня. Там я храню папу и сына. Я часто с ними общаюсь. Знаете, они помогают мне стать лучшим человеком, лучшим отцом».
О пропущенном предсезонном туре
«Я поговорил с руководством «Манчестер Юнайтед». И мне как будто не поверили, что возникли какие-то проблемы. Это меня огорчило. Я никогда не поставлю футбол выше здоровья моей семьи. Ни сейчас, ни спустя десять лет. И мне было по-настоящему неприятно, что они поставили мое слово под сомнение. Мы провели в больнице неделю, потому что у моей дочки Беллы были большие проблемы. И поэтому я пропустил предсезонную подготовку. Я не мог оставить свою семью ради предсезонки».
О том, почему покинул стадион до окончания матча в летнем товарищеском матче с «Райо Вальекано»
«Это то, о чем я сожалею. А, может быть, и нет, не знаю. Тяжело сказать на 100 процентов. Скажем, что сожалею. Тогда стадион покинули восемь игроков, но повсюду упоминали только мое имя. В прошлом году многие игроки поступали так же. В той встрече восемь футболистов сделали одно и то же, но все говорили только о паршивой овце, то есть обо мне. Я приношу извинения тренеру, для меня та глава закрыта».
О тен Хаге
«Тренер меня не уважал. Вот почему отношения складывались именно таким образом. Он продолжает твердить прессе, что я ему нравлюсь, бла-бла-бла, но это только для прессы. 100 процентов».
Об уходе со стадиона до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
«Тен Хаг всегда твердил мне, что я не нуждаюсь в предсезонной подготовке, а просто должен ждать своего шанса. Но к другим игрокам отношение другое. Тен Хаг не уважает меня так, как я того заслуживаю. Наверное, именно поэтому я ушел со стадиона во время игры с «Тоттенхэмом». Я сожалею, что ушел. Но в то же время, как мне кажется, тренер меня спровоцировал. По мне неуважительно, чтобы тренер выпускал меня на последние три минуты игры. Извините, но я не такой футболист. Я знаю, что я могу дать командам».
Об отстранении от тренировок с командой
«Я был очень-очень разочарован такой реакцией «Манчестер Юнайтед». Если честно, у меня никогда не было проблем с каким-либо клубом или тренером. И тут меня отстраняют на три дня, что, как мне казалось, было перебором. Унизительно? Думаю, да. Помню, пришел домой, и мой сын Криштиану спросил меня, почему я не еду на игру. Я ответил: «Клуб наказал меня». Он посмеялся: «Как они тебя могут наказать, если ты лучший футболист в мире?»
О предложении из Саудовской Аравии летом 2022 года (350 миллионов евро за два сезона)
«Да, это правда. Я отказался от этого предложения. Могу сказать, что пресса постоянно пишет бред о том, что я никому не нужен. Это неправда, но журналисты продолжают это твердить. У меня было много предложений, но я их не принял, так как не планировал менять клуб. Я чувствовал, что мне комфортно в Манчестере».
О том, останется ли в «МЮ»
«Сейчас трудно сказать, так как я сфокусирован на чемпионате мира. Это, наверное, мой последний чемпионат мира. Я не знаю, что произойдет после него, но, как говорил раньше, болельщики навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, что они всегда будут на моей стороне — независимо от того, вернусь я или нет. Когда я переходил в «МЮ», то хотел помогать команде бороться. Однако когда тебе подрезают крылья, и люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы — это тяжело. Не хочу говорить, что мне необходим новый вызов. Но, возможно, для меня и для «Манчестер Юнайтед» будет лучше начать новую главу».
Об отношениях с Фергюсоном
«Я не общался с ним около месяца, но он всегда на моей стороне. Он всегда понимал меня. Он знает лучше, чем кто-либо, что клуб находится не на том пути, которого он заслуживает. Он знает. Все знают. Люди, которые не видят этого, просто не хотят видеть».
О своей форме в 37 лет
«Все меняются. День за днем мы стареем. Каждый из нас, это нормально. К этому необходимо адаптироваться. Я не хочу выглядеть самоуверенным и настаивать, что я так же хорош, как будто мне все еще 20. Конечно, нет. Но я приспосабливаюсь, знаю свои сильные стороны и акцентирую внимание на том, что умею делать. Я все еще играю на высоком уровне, забиваю мячи и буду продолжать это делать. Но то, что обо мне говорят последние три месяца, полная чушь. Говорят, что я уже не тот. Это ложь, они лгут. Я хочу посмотреть, как кто-то будет играть на моем уровне в таком же возрасте».
О Месси
«Как игрок — прекрасный, волшебный, топ. Мы 16 лет соревнуемся вместе, только подумайте. У нас отличные отношения. Я не могу назвать их дружескими, но он для меня как хороший товарищ по команде. Я действительно уважаю его за то, что он говорит обо мне. Что я могу сказать о Месси? Отличный парень, который делает великие вещи для футбола».
О шансах Португалии на ЧМ-2022
«Я настроен оптимистично. У нас фантастический тренер, хорошее поколение футболистов. Я с нетерпением жду, что мы отправимся на этот удивительный чемпионат мира... Да, будет тяжело. Чрезвычайно. Но все возможно. Победа Португалии с моим голом в ворота Аргентины на последней минуте финала? Слишком хорошо! Если это произойдет, то я закончу с футболом. 100 процентов».
О завершении карьеры
«Я хочу играть еще два-три года максимум. Хочу закончить с футболом к 40. Думаю, это хороший возраст... Но я не знаю своего будущего. Никогда не знаешь, что может случиться».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|- : -
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2