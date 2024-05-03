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Бышовец: «Игра в обороне опять стала проблемой «Динамо»

Бышовец объяснил поражение «Динамо» от «Спартака» плохой игрой в обороне
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути регионов.

«От «Динамо» ожидалось большего. Казалось, шансы у них были более оптимистичнее, чем у «Спартака». Всё-таки спартаковцы провели энергозатратную игру с «Локомотивом», поэтому ожидал преимущества «Динамо». Но «Спартак» внёс ротацию и владел инициативой. 

Игра в обороне опять стала проблемой «Динамо», две ошибки свели на нет отдельные усилия. К тому же, мне кажется, что некоторые игроки испытывали последствия победы над «Зенитом». Может быть, в настрое, но и физически тоже. Но недооценки матча со «Спартаком» быть не могло. Не думаю, что у «Динамо» произошло головокружение от успехов. «Спартак» был готов сыграть на пределе своих возможностей. Чувствуется, что атмосфера в команде изменилась. На фоне «Динамо» они сыграли рационально», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с «Балтикой», которая в своём матче 1/2 финала победила в гостях "Ростов" (1:0). Встреча состоится 15 мая в Калининграде.
Источник: Legalbet
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
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