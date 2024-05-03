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Судейство

Сегодня, 09:00

Юран: «Нам ставят пенальти за фол на Сарвели. В ворота «Спартака» такой 11-метровый не назначили»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что судьи повлияли на результаты его команды.

— А вы не думаете, что команда психологически надломилась после матча с «Локо», в котором «Пари НН» пропустил три мяча в концовке и уступил?

— Мы же не в недельном цикле находились до матча с «Ахматом». Играли через два дня на третий. Ну и, естественно, такие поражения, как от «Локомотива», сразу же из головы не выбрасываются. Вели 2:0... Хотя уступили, в том числе и из-за непонятного пенальти в наши ворота.

— Наступ Живоглядова на ногу Сарвели?

—  Да. Потом же уважаемый эксперт, бывший судья Сергей Лапочкин все четко сказал! Помните матч на Кубок между «Спартаком» и «Локомотивом»? Точно такой же эпизод. Но в ворота красно-белых пенальти не назначили. А мы — Нижний. Нас можно так наказывать на 92-й минуте...

Но был же еще и эпизод на 96-й. Разве там не было фола на Шнапцеве в чужой штрафной? Разве его не заваливали? Тоже все очевидно.

— После матча с «Краснодаром» у вас также возникли вопросы к арбитрам...

— Ну я же всегда против двойных стандартов. Почему к грандам одно отношение, а к Нижнему другое? Возвращаясь к пенальти на Сарвели, вы допускаете, что такой 11-метровый назначили бы в ворота «Спартака»? Какой-то наступ Живоглядова на ногу соперника рассмотрели... Не знаю...

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Юран: «Зимой даже думал: не будет новичков — уйду из «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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