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Мостовой — о критике Кокорина: «Это глупость, на которую не стоит обращать внимания»

14:20
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» отреагировал на дебют форварда Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

5 февраля 29-летний Кокорин вышел на 74-й минуте матча 21-го тура серии А против «Интера». Российский футболист не отметился результативными действиями.

«Саша поступил правильно, что уехал в Италию. Ему уже 30 лет, когда пробовать, если не сейчас? Фанаты критикуют Кокорина за его игру? Это глупость. Вчера он вышел на 20 минут, что они смогли увидеть? Ну не получилось, что дальше? В следующий раз выйдет, сделает все красиво, и все сразу будут кричать от радости. На это не стоит обращать внимание», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, 6 февраля, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о дебюте Кокорина в составе «фиалок».

(Владимир Пушкарев)

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