Миранчук получил самые низкие оценки в «Аталанте» за матч с «Салернитаной»
В понедельник, 6 мая, «Аталанта» победила в гостях «Салернитану» (2:1) в 35-м туре серии А. Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле первые 45 минут, не отметившись результативными действиями.
От всех трех ведущих спортивных СМИ Италии полузащитник получил самые низкие оценки в своей команде.
La Gazzetta dello Sport — 5,5 (такой же балл у трех партнеров Алексея): «Нанес один опасный удар, но много времени провел впустую».
Tuttosport — 5,0: «Был элегантен, иногда слишком. Тренерскому штабу это не понравилось, поэтому на второй тайм не вышел».
Corriere dello Sport- 5,5.
Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 60 очков и вышла на пятое место. У «Ромы» столько же баллов, но на игру больше. В следующем туре команды встретятся между собой. Матч пройдет в Бергамо в воскресенье, 12 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Наполи
|35
|13
|12
|10
|53-44
|51
|
9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27-75
|15
|3.05
|21:45
|
Торино – Болонья
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Монца – Лацио
|2 : 2
|4.05
|21:45
|
Сассуоло – Интер
|1 : 0
|5.05
|13:30
|
Кальяри – Лечче
|1 : 1
|5.05
|16:00
|
Эмполи – Фрозиноне
|0 : 0
|5.05
|16:00
|
Верона – Фиорентина
|2 : 1
|5.05
|19:00
|
Милан – Дженоа
|3 : 3
|5.05
|21:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Салернитана – Аталанта
|1 : 2
|6.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11