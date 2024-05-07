Миранчук получил самые низкие оценки в «Аталанте» за матч с «Салернитаной»

В понедельник, 6 мая, «Аталанта» победила в гостях «Салернитану» (2:1) в 35-м туре серии А. Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле первые 45 минут, не отметившись результативными действиями.

От всех трех ведущих спортивных СМИ Италии полузащитник получил самые низкие оценки в своей команде.

La Gazzetta dello Sport — 5,5 (такой же балл у трех партнеров Алексея): «Нанес один опасный удар, но много времени провел впустую».

Tuttosport — 5,0: «Был элегантен, иногда слишком. Тренерскому штабу это не понравилось, поэтому на второй тайм не вышел».

Corriere dello Sport- 5,5.

Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 60 очков и вышла на пятое место. У «Ромы» столько же баллов, но на игру больше. В следующем туре команды встретятся между собой. Матч пройдет в Бергамо в воскресенье, 12 мая.