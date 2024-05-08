Тренер «Порту» Консейсау намерен возглавить «Милан»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау хочет возглавить «Милан» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 49-летний португальский специалист планирует договориться с руководством «Порту» о досрочном расторжении трудового договора. Для этого Консейсау проведет встречу с президентом клуба Андре-Виллаш Боашем. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано до лета 2028 года.

Консейсау работает в «Порту» с 2017 года. Под руководством португальца клуб стал трехкратным чемпионом страны (2017/18, 2019/20, 2021/22) и обладателем Кубка (2019/20, 2021/22, 2022/23).

В нынешнем сезоне «Порту» идет на третьем месте в таблице чемпионата Португалии, набрав 66 очков в 32 матчах.