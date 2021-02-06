Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» прокомментировал дебютный матч форварда Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура серии А против «Интера» (0:2).

«Кокорин — это сплошной пиар, а на деле пустота. Человек 8 раз коснулся мяча, ни одного обострения. Я вам скажу, что игроки молодежки выйдут на поле и точно так же прогуляются, да и отыграют не хуже, — заявил Червиченко «СЭ». Я специально посмотрел матч, мне было интересно — может хоть раз ударит, сделает какую-нибудь атаку? Нет, в середине поля легкий бег трусцой. Все стабильно. Все, как обычно. Я думаю, что еще 2-3 матча и Кокорин присядет на лавку.»

Червиченко также оценил полезность перехода 29-летнего Кокорина в итальянскую команду.

«Я не вижу повода обращать внимание на Александра Кокорина. Самое курьезное, что могло произойти — трансфер. Его подписали, обсудили и все. Дальше будем смеяться над «Фиорентиной» так же, как и над «Спартаком», — добавил Червиченко.

5 февраля Кокорин вышел на поле на 74-й минуте встречи с «Интером» и не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан на три с половиной года.

В Италии оценили дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером»: «Деревянный»

(Артем Бухаев)