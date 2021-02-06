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«Ювентус» может подписать Дзаньоло, если «Рома» не выйдет в Лигу чемпионов

13:45
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб из Турина намерен приобрести 21-летнего итальянца в случае, если «Рома» не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Дзаньоло не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразной связки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

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