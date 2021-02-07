Тедеско объяснил, почему Кокорин не играл против «Сочи» и «Зенита»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в интервью «СЭ» назвал причину, по которой нападающий Александр Кокорин пропустил матчи 18-го и 19-го туров РПЛ с «Сочи» (0:1) и «Зенитом» (1:3).

— Из-за нехватки нападающих осенью вам приходилось выпускать в атаку центрального защитника Кутепова. После этого Кокорин ушел в «Фиорентину» — еще одна потеря среди форвардов. Как отреагировали на это? И не удивило ли вас, что он не в самом лучшем состоянии уехал в Италию?

— Я всегда на связи с руководством по всем вопросам, поэтому нет, не удивило. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что у него возникали некоторые проблемы. Человек пришел сюда без подготовки, с травмой, не мог тренироваться в полном объеме, пропустил последние матчи из-за повреждения.

— Вы верите, что у него были эти травмы? Есть мнение, что он не выходил на поле против «Сочи» и «Зенита» из-за решения сверху.

— Верю своему игроку. Саша был честен со мной. Мы разговаривали, и он сказал, что действительно получил травму.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт 29-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан на три с половиной года. В составе красно-белых форвард провел 10 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

(Максим Алланазаров)

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