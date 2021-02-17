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Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

13:14
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется в общей группе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли доволен формой футболиста. Сообщается, что игрок может провести 20-30 минут игрового времени в ближайшем матче команды против «Специи» в 23-м туре чемпионата Италии, который состоится в пятницу, 19 февраля. В медицинском штабе клуба считают, что россиянин выйдет на пик формы через 3 недели.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин дебютировал за команду в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2), выйдя на замену на 74-й минуте встречи.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-treniruetsya-v-obshhej-gruppe-prandelli-dovolen-ego-progressom/

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