Кокорин и Европа: дебют в 30 лет, а не в 22 года. А жаль

Игорь Рабинер — о карьере одного из самых талантливых футболистов своего поколения.

Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину». Вышел минут за 12 до конца при 0:2 от мощнейшего «Интера» и никаких чудес ожидаемо не сотворил.

Ну откуда? Человек из отпуска совсем недавно, ну, один сбор провел, а до того — травма на травме и никакие полгода в «Спартаке». Соперник — топ-клуб, а твоя команда — что-то невнятное между середняком и аутсайдером, которая и доставить-то мяч вперед толком не может.

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Fiorentina ? Inter 0?-2?#ForzaViola ? #FiorentinaInter — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 5, 2021

Кокорин раза три мяча коснулся, но ни разу и близко не обострил. Ему важнее было сохранить, не потерять, как часто бывает с теми, кто только осваивается в новой команде и лиге. Это нормально. Как и то, что в такой ситуации против такого оппонента в такой форме он ничего и не мог сделать.

Но вот о чем мне подумалось. В серии А в красивой фиолетовой форме дебютировал почти 30-летний человек, посидевший в тюрьме, рвавший и тянувший за карьеру все, что только можно. Наевшийся дольче вита до отвала и уже большой вопрос, способный ли переключиться.

А ведь тот же Капелло его пиарил не слабее сегодняшнего в 2013-м, 2014-м. Да, Манчини тогда еще не было, но и голоса дона Фабио, тогда еще действующего, а не бывшего тренера с громадным авторитетом, хватило бы за глаза. Мне и Вадим Васильев говорил, что Капелло рекомендовал Кокорина к нему в «Монако», а уж про Италию и не говорю.

Но тогда, в 21-22, он никуда не поехал. Летом 2013-го перешел из «Динамо» в «Анжи» и через два месяца, после развала махачкалинского проекта, обратно к бело-голубым. В обоих случаях получив суперподъемные. Купил пару новых спорткаров, отметил это дело где нужно в хорошей компании.

Ну какая Италия, когда и здесь можно перейти из одной команды в другую, не сыграть за нее ни одного матча и вернуться в первую, получив за это несколько миллионов евро? Какая Италия, когда и здесь так весело и сыто?

А потом еще и в «Зенит», когда «Динамо» собралось в ФНЛ. «Арсенал», и не тульский, хотел его в начале того сезона в аренду. «Динамо» не отпустило. Но, видимо, и он не так сильно рвался.

А потом — в Монако, но не в «Монако» после Евро с другом Павлом. И далее по списку...

Я смотрел на почти 30-летнего человека в красивой фиолетовой форме — и думал, какой бы другой могла получиться его футбольная жизнь, если бы он в этой же форме вышел на то же поле против того же «Интера», но где-нибудь в 2014-м. В 22 года от роду.

Но тогда он просто плыл по течению. Ему было хорошо и богато, он не хотел себя ломать и кому-то что-то доказывать.

А надо было. По-другому не бывает, если ты чего-то хочешь в этой жизни добиться. Не на уровне РПЛ.

Назад время не отыграешь. И даже если ему что-то удастся там сделать — это будет десятая часть того, что мог бы.

Как жаль.