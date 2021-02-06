В пятницу вечером Александр Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину», выйдя на замену в матче с «Интером» (0:2). Дебют российского нападающего прокомментировал 30-летний Андреа Джаннатазио — один из самых известных в своем поколении спортивных журналистов Флоренции.

— Что скажете о дебюте Кокорина?

— Еще за два-три дня до матча мало кто у нас ожидал, что Александр вообще попадет в заявку. Что уж там говорить о дебюте?! Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли признавался, что Кокорину объективно нужны две-три недели, чтобы набрать нужные кондиции. К тому же у Кокорина были, как я понимаю, определенные бюрократические проблемы с получением разрешения на работу, без которого клуб никак не мог бы заявить его на игру с «Интером». А тут ведь еще француз Рибери пропускал матч с миланцами. Кроме него не мог сыграть Кастровилли.

В итоге проблему с документами удалось решить к среде. Пранделли решил сначала включить Александра в заявку, а во втором тайме и вовсе выпустил его на поле. Специально объясняю так подробно, чтобы стало понятно: дебют Кокорина против «Интера» стал для многих большим сюрпризом.

Что касается самой игры, то Кокорин объективно не мог сделать больше того, что сделал за 20 минут. Особенно с учетом того, что он первые три дня тренировался по индивидуальной программе, а затем всего два-три дня частично работал с новой для него командой в новых реалиях. Какие после этого к Александру могут претензии?! К тому же «Интер» уверенно вел в счете и не менее уверенно владел инициативой на момент выхода Кокорина на поле. Так что надо просто поздравить Александра с дебютом за «Фиорентину» и пожелать удачи! А его реальные возможности можно будет оценивать позже, но никак не после матча с «Интером».

— Следующий матч «Фиорентина» проведет в Генуе против «Сампдории». Пранделли вновь выпустит Кокорина на замену?

— Если тренер рискнул бросить Кокорина в пекло вот так с ходу, то логично предположить, что Александр будет и дальше регулярно попадать в заявку и получать возможность выходить на замену. До начала марта он вряд ли может рассчитывать на большее, ну а дальше будет видно.

— Многие очень скептически относятся к покупке «Фиорентиной» Кокорина. Каково ваше мнение по поводу этого трансфера?

— Футбол-то не обманешь! Рассуждать и строить прогнозы можно сколько угодно, но сейчас Кокорин — игрок «Фиорентины». То, что с ним было раньше, это уже вчерашний день. А клуб и болельщиков интересует, как он будет играть и вести себя во Флоренции сегодня и завтра. Так что поживем-увидим.

— Что говорят в городе о внефутбольных аспектах жизни Кокорина?

— Во Флоренции, поверьте, футболистам невозможно скрыть свои веселые похождения от прессы и от болельщиков. Но пока, слава Богу, никаких подозрительных сигналов относительно Кокорина не поступало (смеется). Надеюсь, он осознает, как быстро компрометирующая информация может разлетаться по маленькой — по сравнению с Москвой — Флоренции. Да и те люди, которые устраивали его переход, должны были все заранее доступно ему объяснить. Кокорину через какой-то месяц будет тридцать лет, он же взрослый человек! Если Александр хочет чего-то добиться во Флоренции, то должен четко осознавать, что и зачем он здесь делает. Пока о Кокорине говорят, что он очень мотивирован на тренировках и ответственно подошел к изучению итальянского языка, оперативно наняв себе и супруге преподавателя — по собственной инициативе, а не по настоянию клуба. Искренне желаю Александру продолжать в том же духе!