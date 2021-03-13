Агент Гурцкая назвал переход Кокорина в «Фиорентину» сделкой шарлатанов

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов, судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан — тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля. Капелло и Манчини сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в серии А», — сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и результативными действиями не отличился.