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Кокорин пропустит не меньше недели из-за травмы

09:58
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 29-летний россиянин пропустит матчи против «Пармы» (7 марта) и «Беневенто» (13 марта). Сообщается, что точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-propustit-ne-menee-nedeli/

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