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Луческу выразил сомнения в успешном выступлении Кокорина в чемпионате Италии

10:45
Мирча Луческу и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Мирча Луческу и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью «СЭ» выразил сомнения в том, что у перешедшего в «Фиорентину» Александра Кокорина получится успешно выступить в чемпионате Италии. Луческу тренировал Кокорина в «Зените» в сезоне-2016/17.

«Итальянский чемпионат очень тактический. Ему нужно уважать все требования к дисциплине в клубе и в лиге. У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил», — сказал Луческу.

При этом румынский специалист отметил выдающиеся физические качества футболиста и заявил, что ему необходимо было сменить обстановку и уехать из России.

«Сменить обстановку Александру очень полезно. Еще два года назад, когда была вся эта история с уголовным делом, я говорил, что потом ему лучше продолжить карьеру за границей — в России его уже не примут», — добавил Луческу.

Итальянская «Фиорентина» 27 января объявила о подписании контракта на 3,5 года с форвардом московского «Спартака» Кокориным. Кокорин, ранее выступавший за «Сочи», «Зенит» и «Динамо», летом стал свободным агентом, после чего и подписал соглашение со «Спартаком».

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Мирчи Луческу уже на сайте «СЭ»

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