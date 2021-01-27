Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины», сообщает клубная пресс-служба в среду, 27 января.

Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером в этот же день. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

На данный момент флорентийцы занимают 12-е место в серии А с 21 очком.

Вчера Кокорин вместе с семьей прилетел в Рим, успешно прошел медицинское обследование и переехал во Флоренцию.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. Также он выступал за «Динамо» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.