Луческу сравнил перспективы Миранчука и Малиновского в «Аталанте»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью «СЭ» сравнил перспективы полузащитников Алексея Миранчука и Руслана Малиновского в «Аталанте», отметив больший опыт украинского футболиста. Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года и сыграл за клуб из Бергамо 14 матчей во всех турнирах, забив 4 гола. Малиновский перешел в «Аталанту» летом 2019 года. Украинец, так же как и Миранчук, пока не являющийся стабильным игроком стартового состава, провел за 1,5 года 65 матчей, забив 11 голов.

«Посмотрите, как тяжело пробиваться в состав «Аталанты» Миранчуку. На его позиции играет Руслан Малиновский, который куда более опытен в серии А. Молодым парнем он играл у меня в «Шахтере» на товарищеском турнире в Бразилии. Но пробиться в состав тогда ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в «Зарю». Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: «Езжай без вопросов», — сказал Луческу.

По мнению румынского специалисты, игрокам из Восточной Европы как можно раньше нужно ехать на Запад, чтобы набираться опыта в местных академиях. После этого они смогут или продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов, или вернутся на родину уже сложившимися футболистами.

«По мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получаете обратно практически готового игрока. Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия — все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть игрока в Россию? А доехать в Бельгию нет проблем», — отметил Луческу.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в серии А с 36 очками. Лидирует «Милан», у которого 43 очка и на один сыгранный матч больше.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Мирчи Луческу уже на сайте «СЭ»