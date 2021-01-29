75-летний румынский тренер Мирча Луческу дал большое интервью «СЭ».

Мирча Луческу — один из опытнейших тренеров в мировом футболе. Он выигрывал трофеи в Румынии, Турции, России и на Украине, а также долго работал в Италии. Луческу продолжительное время не общался со СМИ, а летом неожиданно возглавил киевское «Динамо». И это после 12 лет работы в донецком «Шахтере».

На сборах киевлян в ОАЭ корреспондент «СЭ» наведался в гости к Мистеру, как его называют и футболисты, и журналисты, чтобы поговорить о футболе. Разговор с Луческу мы приводим в формате монолога.

О «Динамо» и желании

— Я принял «Динамо» в очень сложной ситуации: с тех пор как покинул «Шахтер», киевляне сильно поменяли команду, практически все опытные игроки ушли. Был резкий крен в сторону молодежи, которая просто не была готова играть на таком уровне. Братья Григорий и Игорь Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в «Шахтере». Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить «Динамо».

Команда находилась в очень плохой ситуации: восемь футболистов были травмированы или восстанавливались после операций. Приходилось ставить в основу молодого Забарного, выпускать игроков не на их родных позициях. Но в итоге все пошло хорошо — мы выиграли Суперкубок, а потом преодолели отбор в Лигу чемпионов. Осенью было тяжело, потому что из-за коронавируса у нас разом вылетала большая группа опытных игроков. А мы, помимо чемпионата, играли еще с «Ювентусом» и «Барселоной» в Лиге чемпионов. Мы сразу понимали, что шансов обойти лидеров группы нет, и готовились к матчам с «Ференцварошем». Задачу выполнили — вышли в плей-офф Лиги Европы, где теперь сыграем с очень сильным «Брюгге».

Сейчас у нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в национальном чемпионате. Такие ребята, как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие, очень дисциплинированы и готовы слушать, что я говорю им. Они здорово учатся, и, думаю, у них большое будущее. Очень жаль, что случилась эта пандемия. «Динамо» всегда славилось своими болельщиками. Они гнали команду вперед, помогали добиваться побед. Всем большим клубам фанаты дают минимум 10% успеха, что очень важно при равной игре в сложной ситуации. Не могу дождаться, когда все это уже закончится.

«Динамо» не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость.

Не мне судить, есть ли разница между «Динамо» летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом — результат. Потому что сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Год назад «Динамо» уступило «Шахтеру» 23 очка в чемпионате. Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол.

О работе в стесненных условиях

— Нельзя построить команду только из игроков из своей академии, когда соперники ищут усиление по всему миру. В своем возрасте парни могут быть сильны, но когда они вливаются в первую команду, то разница становится очевидной. В таких условиях не получится сразу же добиться результата. Но, как опытный тренер, я принял те условия, что есть. И работаю с теми футболистами, которые имеются в моем распоряжении. Просто добиться результата, если ты можешь купить кого угодно. В «Галатасарае» я выиграл с молодежью и арендованными футболистами. Тогда перед сезоном ушли 12 человек. То же самое было в «Бешикташе». И в «Зените»: мы лишь на один балл отстали от зоны Лиги чемпионов, потеряв много очков из-за судей. Но тем не менее мы собрали неплохую команду, которая показывала красивый футбол. После моего ухода «Зенит» купил много дорогих игроков, выиграл чемпионат, но при мне такого не было.

О клубных турнирах и Восточной Европе

— Очень важно побеждать в национальном чемпионате, но и в Европе необходимо показывать достойный футбол. Мне кажется, восточноевропейские команды сильно сконцентрированы на внутреннем чемпионате, а в Европе ничего не получается. То же самое и в Турции. А потенциал чемпионатов очень высок. Скажу честно, Лига чемпионов создана для больших клубов из топовых лиг, делается все для защиты их интересов. Посмотрите, остальным туда даже попасть практически невозможно. Пробиться в четвертьфинал для команды не из первой пятерки лиг равносильно победе в турнире. Посмотрите, там всегда одни и те же участники. Вспомните «Аякс» два года назад — он начал с отбора и дошел до полуфинала. Но это единичный пример. Чтобы выйти в финал, стартовав в отборочном турнире, нужно сыграть 17 матчей!

Когда Кубок УЕФА стал Лигой Европы, ситуация повторилась и там. Клубы из Западной Европы начали серьезнее к ней относиться, там платят больше денег. Раньше Кубок чемпионов выигрывали «Стяуа», «Црвена Звезда». А сейчас? Кубок УЕФА брали ЦСКА, «Зенит», «Шахтер», а посмотрите, кто там теперь...

Нужно делать наши лиги более соревновательными. Сейчас уже нет таких проблем с погодой, какие были еще лет 20 назад. Вполне можно играть и в январе, и в феврале. Надо повышать уровень чемпионатов.

О провале российских клубов в Европе

— Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков. Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ... Для меня это загадка. Во многом дело в конкуренции. Исчез в какой-то момент ЦСКА из-за ухода большой группы опытных и сильных игроков. «Спартак» в 2017 году выиграл титул, а потом исчез. Что случилось? Я не понимаю. Спартаковцы так здорово играли в чемпионский сезон, выиграли кучу матчей после 80-й минуты, постоянно боролись. А потом все это пропало, и через год они вылетели из ЛЧ от ПАОК.

О работе с молодежью

— Очень важно понимать, как создать команду на будущее — не на один год, а как некую династию. Потом придется перестраивать ее, но несколько лет она должна играть и добиваться результата. Странно, почему «Зенит» так не делает. У него появились большие финансовые возможности после того, как я покинул клуб. Мне привозили Роберта Мака за 3 миллиона, не могли дождаться прогресса от Жулиано и Эрнани... Это бразильцы — тут не надо спешить. Я в первый год вообще ни на что не рассчитывал, когда их привозили в «Шахтер». Постепенно подводил к основе, выпускал на несколько минут. И после полутора лет в команде они начинали играть. Играли на высоком уровне четыре-пять лет, а потом мы продавали их за большие деньги. И сейчас философия не поменялась. Три года назад «Шахтер» взял много бразильцев, но лишь теперь они начали раскрывать свой потенциал. Соломон, Тете, Фернанду, Маркос Антониу, Сиприану, Витау... Да, им помогали Тайсон, Марлос, Степаненко, Мораэс, Исмаили, Пятов. Опытные помогают расти новичкам, потом те будут помогать расти следующему поколению.

«Динамо» в тот же период тоже пригласило молодых талантливых игроков, но стало сразу бросать их в бой. А 18-19-летние парни не готовы играть по 90 минут на таком уровне. Потом их как не оправдавших надежды убирают из команды. Но так нельзя. Ты не работаешь с игроком один год — на протяжении всего времени его пребывания в команде должен обучать его и других, выстраивая базу на долгое время.

В «Зените» на мой первый сбор мы взяли восемь молодых ребят. Конечно, такое количество обуславливалось Евро-2016 и отсутствием ряда опытных игроков. Зимой тоже были молодые парни на сборе. А где они теперь? Они исчезли. Необходимо подтягивать свою молодежь из академии — тех, кто с детства любит клуб, болеет за цвета и неравнодушен к команде.

Та же проблема с тренерами. Нельзя менять тренеров каждый год и сразу требовать результат — нужно дать возможность построить команду. Приходит новый тренер, сразу говорит: «Купите мне этого и вон того». Ему покупают, он не дает результат, тренера увольняют. Остается команда с, возможно, не нужными новому тренеру игроками. И все необходимо строить с нуля.

Так дайте тренеру возможность поработать и построить базу для этих результатов. Вот за чем нужно следить владельцам — получается ли у тренера выстраивать все в соответствии с его видением. И если получается, то результат придет. Игорь Суркис полностью меня поддерживает в данном видении футбола.

О коммуникации между тренером и президентом

— Каждый раз, когда я начинал работать в клубе, думал, что проработаю там сто лет. Никогда не шел на год или два. Мое кредо — контролировать все процессы, связанные с командой. И очень важны взаимоотношения и прямой контакт между владельцем и тренером. У меня всегда были прекрасные взаимоотношения с президентами клубов, в которых я работал. В «Интере», «Брешии», «Бешикташе», «Галатасарае» и в особенности — в «Шахтере». Вместе с Ринатом Ахметовым мы принимали решения, обменивались мнениями, обсуждали футбол. Как правило, владельцы клубов — крупные бизнесмены. И они отлично разбираются в отношениях с людьми. Будь то Ахметов, Берлускони, Аньелли, Моратти... Им приходится руководить десятками тысяч сотрудников в бизнесе. Разумеется, управлять клубом не составляет проблемы.

В «Шахтере» все было прекрасно, пока я напрямую общался с Ахметовым. Как только прямого общения не стало, все поменялось. Это был сложный период, когда владелец не мог приезжать на матчи, мы подолгу не виделись с ним. Президент клуба определяет философию. И тренер, который работает с командой, должен полностью эту философию разделять. Если их взгляды на футбол будут разными, успеха не ждите.

Наверное, таких тренеров, о которых я говорю, принято называть менеджерами. Но в современном футболе иначе не бывает. Недавно «Ливерпуль» поехал тренироваться в Марбелью, взяв с собой 40 человек персонала. Сорок! И кто же всех их должен контролировать? Конечно, главный тренер — он же менеджер. Не президенту же клуба этим заниматься.

Президент отвечает за историю клуба, наследие. Ну и частично — за результат. А тренер — в первую очередь за результат, за прогресс молодых игроков, за разумные траты денег. Самый большой позор в футболе — это не проиграть или даже вылететь в низший дивизион. Это банкротство. И каждый в клубе должен в первую очередь не допустить такой ситуации. Не переплачивать за игроков, не давать зарплат, которые клуб не может себе позволить, очень важно. Высокомерие приведет к краху. Футбол — это жизнь. Важно не то, что ты делаешь, а то, что оставишь после себя.

О перспективах Кокорина в «Фиорентине»

— Итальянский чемпионат очень тактический. Кокорину нужно уважать все требования к дисциплине в клубе и в лиге. Помню, мы играли с «Зенитом» против ЦСКА. Армейцы всегда оставляли Еременко свободным при стандартах в зоне, откуда он мог нанести опасный удар. Я сказал Саше: «Встань перед ним, не давай ему пространства». И вот назначается угловой, Еременко один на линии штрафной, Кокорин стоит и считает ворон. Еременко получает мяч, бьет — гол. Как такое возможно?!

Или в матче против «Андерлехта», уже при счете 1:0. Саша проиграл борьбу и не побежал за игроком. Как? Почему? Если ты потерял мяч, отработай назад. Ведь физические кондиции у Кокорина прекрасные — он легко может пробегать 12-13 километров за игру. Большие клубы очень ценят такие качества. Помню, Клопп высоко котировал Мхитаряна, в том числе за его потрясающую работоспособность: Генрих пробегал по 13 километров за матч, причем на половине поля соперника. Он не бегал от своих ворот до чужих, а находил зоны вблизи ворот противника.

Кокорин получал в «Спартаке» больше 3 миллионов евро в год, как пишут СМИ. Ну и дела... У меня в «Динамо» есть ребята, чья зарплата — 200 тысяч евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата — 600-700 тысяч. Больше миллиона платят только звездам или в очень больших клубах. Однако сменить обстановку Александру очень полезно. Еще два года назад, когда случилась вся эта история с уголовным делом, я говорил, что потом ему лучше продолжить карьеру за границей — в России его уже не примут.

У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил.

О Миранчуке, Малиновском и необходимости уезжать на Запад

— Посмотрите, как тяжело пробиваться в состав «Аталанты» Миранчуку. На его позиции играет Малиновский, который куда более опытен в серии А. Молодым парнем он играл у меня в «Шахтере» на товарищеском турнире в Бразилии. Но тогда пробиться в состав ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в «Зарю». Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: «Поезжай, без вопросов».

По мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите обратно практически готового игрока.

Посмотрите, сколько футболистов из сборной Украины сейчас играет в Бельгии. Маленькая страна, небольшие расстояния, интенсивный чемпионат, отличные академии, конкуренция с этническими африканцами, уже родившимися в Бельгии и имеющими европейский менталитет.

Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия — все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть игрока в Россию? А доехать в Бельгию нет проблем. Почему «Шахтер» успешно продавал игроков на Запад? Потому что добивался результата в еврокубках.