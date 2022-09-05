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5 сентября, 20:42

Аллегри — о травме Погба: «Сыграет ли он на чемпионате мира? Это не моя проблема»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Поль Погба решил сделать операцию на мениске.

«Сегодня утром Поль принял решение сделать операцию. Я рассчитываю, что он вернется к нам в январе. Сыграет ли Погба на чемпионате мира? Это не моя проблема», — приводит слова тренера Football Italia.

29-летний француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.

По предварительной информации, Погба пропустит после операции 1,5 шесть недель.

Поль Погба
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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