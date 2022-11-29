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Гвардиола: «Мне жаль, что «Барселона» не в Лиге чемпионов, но я бы предпочел не встречаться с ней»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вылете «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов.

«По поводу Лиги чемпионов есть разочарование, но если проанализировать матчи, то можно понять, что таков этот турнир — в Мюнхене «Барселона» должна была выигрывать, учитывая то, как они играли. Руководство приложило огромные усилия, чтобы создать такую команду. Мне жаль, что они не в Лиге чемпионов, но на самом деле я бы предпочел не встречаться с «Барсой», — цитирует Mundo Deportivo Гвардиолу.

«Барселона», набрав семь очков в шести матчах, заняла лишь третье место в группе C. Каталонский клуб второй год подряд не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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