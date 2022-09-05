Погба пропустит 1,5 месяца после операции на мениске. Консервативное лечение не принесло результата
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба согласился на операцию по поводу травмированного мениска, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Новые обследования показали, что консервативное лечение дало плохие результаты, так что хавбек все же перенесет операцию.
Ожидается, что Погба сможет вернуться к тренировкам через 6 недель. Официальные сроки восстановления игрока будут объявлены позже.
29-летний француз получил повреждение на тренировке команды в июле. Изначально он отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в составе сборной.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
3
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|
4
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|
5
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
6
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|
8
|Интер
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|
9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|
13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|
15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|
17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|
19
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
20
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
|3.09
|16:00
|
Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|3.09
|19:00
|
Милан – Интер
|3 : 2
|3.09
|21:45
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|4.09
|13:30
|
Кремонезе – Сассуоло
|0 : 0
|4.09
|16:00
|
Специя – Болонья
|2 : 2
|4.09
|19:00
|
Верона – Сампдория
|2 : 1
|4.09
|21:45
|
Удинезе – Рома
|4 : 0
|5.09
|19:30
|
Монца – Аталанта
|0 : 2
|5.09
|19:30
|
Салернитана – Эмполи
|2 : 2
|5.09
|21:45
|
Торино – Лечче
|1 : 0
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|3
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|3
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|3
|1
|0