Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»

Посчитали деньги и посмотрели на результаты.

Точка отсчета для этого материала — это, конечно, провальное выступление «Атлетико» в этой Лиге чемпионов. «Матрасники» заняли последнее место в не самой сложной группе, одержав в шести матчах всего одну победу. Притом что возглавляющий мадридцев Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира. Стало интересно, сколько вообще получают коучи команд-участниц группового этапа ЛЧ и какого они добились результата.

Сразу нужно проговорить несколько важных вещей:

1. Все указанные суммы — на основе информации в открытых источниках и, разумеется, не являются абсолютно достоверными.

2. Речь идет о базовой годовой зарплате «грязными». То есть без учета налогов, которые зачастую могут съедать до половины суммы. С другой стороны, не учитываются бонусы, премиальные и другие возможные дополнительные выплаты и доходы, например рекламные.

3. По четырем тренерам не удалось найти релевантной информации, но с большой долей вероятности можно предположить, что в любом случае они должны находиться внизу этого списка.

4. В четырех клубах по ходу группового этапа тренеры поменялись. В случае с «Челси» и «Лейпцигом» мы указали пришедших — Грэма Поттера и Марко Розе, которые отработали пять матчей из шести. В случае с «Севильей» и «Байером» — уволенных Хулена Лопетеги и Герардо Сеоане. Здесь перестановки случились в середине турнира, кроме того, по их преемникам — Хорхе Сампаоли и Хаби Алонсо соответственно — пока не так много релевантной информации.

Отдельно стоит сказать про Хави. Когда год назад он приходил в «Барселону» из «Аль-Садда», сообщалось, что он пошел на резкое понижение зарплаты. Испанские медиа, в частности Marca, указывали, что оклад всего нового штаба до конца сезона-2021/22 составит 3,9 миллиона евро, из которых самому Хави полагается 2,9 миллиона. Связано это было со сложной финансовой ситуацией, в которой находилась «Барселона». Однако затем зарплата Хави должна была вырасти и больше соответствовать как его статусу, так и статусу клуба. Здесь мы исходим из того, что так и случилось. Хотя финансовые дела «Барселоны» по-прежнему темный лес. В любом случае результат сине-гранатовых в этой ЛЧ — разочарование.

Если же говорить о победителе в соотношении зарплата/результат, то это, безусловно, Рогер Шмидт. Для «Бенфики» 55-летний немец казался эконом-вариантом после Жорже Жезуса, который обходился «орлам» примерно в три раза дороже и стоил порядка пяти с половиной миллионов евро в год. Его зарплата выглядит скромно даже на фоне конкурентов из «Порту» и «Спортинга». Однако со Шмидтом «Бенфика» выиграла свою группу, опередив «ПСЖ» и «Ювентус».

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич. Фото Reuters

Где-то рядом — Эдин Терзич из Дортмунда. 40-летний специалист давно находится в системе «Боруссии» и в позапрошлом сезоне, например, почти полсезона был и.о. после отставки Люсьена Фавра. Год назад в Дортмунде главным был Марко Розе с окладом 3,5 миллиона евро в год, но при нем клуб не вышел из группы в ЛЧ. А вот Терзичу, который принял «Боруссию» летом, это удалось.